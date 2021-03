Hơn 70% những người giảm cân thành công làm điều này

Giảm cân thường không bao giờ đơn giản như ăn ít hơn, chọn một chế độ ăn kiêng khác, hoặc đơn giản là quyết định tập thể dục nhiều hơn.

Theo dõi các chỉ số tập luyện qua thiết bị đeo

Tuy nhiên, nếu bạn quyết tâm giảm cân, một nghiên cứu hoàn toàn mới được công bố trên tạp chí Béo phì chứa một số dữ liệu thú vị mà bạn có thể sử dụng để giảm cân dễ dàng hơn một chút và nó làm sáng tỏ tầm quan trọng của việc theo dõi mục tiêu giảm cân bằng cách sử dụng tất cả các công cụ kỹ thuật số trong tầm tay của bạn.

Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford (Mỹ) đã phân tích kết quả của gần 40 thử nghiệm giảm cân ở những người thừa cân hoặc béo phì được thực hiện trong suốt 10 năm và quan sát gần 70 kiểu tự theo dõi kỹ thuật số khác nhau trong suốt thời gian trên.

Vào cuối cuộc nghiên cứu, hơn 70% những người ăn kiêng sử dụng công nghệ tự theo dõi kỹ thuật số như một phần trong nỗ lực giảm cân của họ đã giảm cân thành công. Công nghệ phổ biến nhất được sử dụng để giúp giảm cân chỉ đơn giản là trang web (66%), tiếp theo là ứng dụng (33%), thiết bị đeo (11%), cân điện tử (12%) và tin nhắn văn bản (12%), theo Eat This, Not That!

Cô gái sử dụng cân điện tử để theo dõi cân nặng

Nghiên cứu kết luận: “Tự theo dõi sức khỏe kỹ thuật số thường xuyên hơn có liên quan đến việc giảm cân nhiều hơn trong các can thiệp hành vi”.

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng “tỷ lệ tương tác trong kỹ thuật số cao hơn so với tự giám sát trên giấy.”

Tuy nhiên, có một cảnh báo. Thành công trong việc giảm cân liên quan đến việc tự theo dõi kỹ thuật số là thành công nhất trong thời gian ngắn hạn. Những người theo dõi và ghi lại sự tiến bộ của họ trong khoảng thời gian dưới 1 năm đã giảm cân thành công với tỷ lệ thành công là 84%. Những người theo dõi lâu hơn một năm chỉ có 47% thành công.

Nghiên cứu giải thích: “Thời gian can thiệp lâu hơn đã làm giảm mối quan hệ này, cho thấy rằng việc tự theo dõi có thể kém hiệu quả hơn trong việc giảm cân theo thời gian vì mức độ tương tác giảm hoặc tốc độ giảm cân chậm lại mặc dù mức độ tương tác tương tự”.

Tuy nhiên, nếu bạn quyết tâm với mục tiêu của mình, dữ liệu cho thấy rằng bạn là người khôn ngoan khi đăng ký ở một trang web mà có thể giúp bạn theo dõi tiến trình và mục tiêu của mình, theo Eat This, Not That!

Theo Thanhnien