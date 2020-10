Những thói quen tai hại làm giảm tuổi thọ, 90% người đều mắc phải

Nếu sở hữu những thói quen dưới đây bạn chắc chắn cần loại bỏ sớm, nếu không sẽ có ngày phải nuối tiếc

Thói quen uống rượu

Nguồn: Internet

Uống rượu ở mức vừa phải giúp tiêu hóa tốt và phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên nếu lạm dụng, rượu sẽ gây ra vô vàn vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn.

Nguồn: Internet

Uống nhiều rượu, tác dụng ngay tức thời chính là khiến cơ thể bạn bị mất cân bằng nước - điện giải, gây đau đầu, chóng mặt, mất kiểm soát. Về lâu dài, rượu là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường tiết niệu, sỏi thận, thần kinh và tàn phá gan của bạn một cách đáng sợ nhất.

Cụ thể, rượu còn gây tăng huyết áp, dễ bị đột quỵ, tai biến mạch máu não và ung thư gan. Ngoài ra, một nghiên cứu chỉ ra rằng, uống rượu từ 2 lần một ngày sẽ gây ung thư thực quản, ung thư vú và ung thư trực tràng.

Ăn thức ăn bị cháy khét

Nguồn: Internet

Trong quá trình nấu nướng chế biến, đôi khi vô tình chúng ta làm thức ăn bị cháy khét, đặc biệt là đồ nướng. Nhưng nhiều người không để ý hay thậm chí thích ý những những chỗ không quá khét, vì chúng giòn và có vị thơm đặc trưng.

Nguồn: Internet

Nhưng ăn những thực phẩm bị cháy khét sẽ tác động xấu đến sức khỏe của bạn. Một chuyên gia ẩm thực từng nói: "Khi thức ăn bị cháy khét, các acid amin, protein, đường trong thức ăn bị nhiệt phân giải sẽ thúc đẩy các chất biến thành tế bào ung thư, trong đó loại cá sinh ra nhiều nhất.

Vì khi dầu sôi 250 độ C thì thực vật được nấu trong dầu đã sôi 400 độ C trở lên. Ở nhiệt độ cao như vậy, mọi thức ăn đều bị biến chất, gà ở nhiệt độ cao 400 độ còn biến chất hơn cả cá, đứng hàng đầu. Khi người ăn những thức ăn này có thể dẫn đến ung thư. Nhưng nếu sôi ở 100 độ C thì bất cứ thức ăn nào cũng không thể biến chất được. Bởi vậy nên ăn nhiều thức ăn hấp, ít rán, càng không nên ăn thức ăn đã rán cháy".

Ăn đồ hộp, đồ đóng gói

Nguồn: Internet

Những thực phẩm đóng hộp luôn rất tiện lợi vì bảo quản lâu, dễ dàng mang theo đi du lịch. Tuy nhiên những thức ăn đóng hộp sẽ khó mà còn nguyên được chất dinh dưỡng như ban đầu, đấy là còn chưa kể những chất không tốt trong thức ăn đóng hộp như chất bảo quản, hương liệu,...

Nguồn: Internet

Những đồ đóng hộp thường sẽ có lót một lớp nhựa chứa hóa chất độc hại, nếu dùng thường xuyên sẽ gây rối loạn nội tiết tố, thay đổi DNA và nguy cơ mắc ung thư vú. Hơn thế nữa, thức ăn đóng hộp còn gây một loạt những tác hại đáng sợ như nguy cơ gây vô sinh, mắc các bệnh về huyết áp, tiểu đường, ngộ độc thực phẩm và mất cân bằng dinh dưỡng.

Ăn thức ăn khi còn nóng trên 65 độ

Nguồn: Internet

Chúng ta thường hay ăn thức ăn còn nóng và cũng cảm thấy ăn ngon miệng hơn khi thức ăn còn nóng. Thức ăn nóng còn giúp tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, tiết kiệm được năng lượng khi tiêu hóa.

Nguồn: Internet

Tuy nhiên, nếu ăn thức ăn quá nóng (nóng trên 65 độ C) thì sẽ gây tác dụng ngược lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tiêu hóa của bạn. Đó là vì niêm mạc miệng và hệ tiêu hóa rất mỏng, không thể chịu được nhiệt độ cao.

Thức ăn nóng vào sẽ làm tổn thương niêm mạc, lâu dần dẫn tới viêm loét đường tiêu hóa, viêm loét dạy dày và về lâu dài sẽ gây ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng.

Dùng nến thơm

Nguồn: Internet

Nhiều người có thói quen dùng nến thơm để giữ cho không gian phòng thơm và dễ chịu hơn. Thế nhưng trong nến thơm chứa nhiều chất gây hại cho sức khỏe. Các hóa chất tạo hương trong nến thơm dùng đặc biệt gây hại cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Những hóa chất này khi hít phải lâu ngày sẽ gây một loạt các bệnh về hô hấp, hen suyễn hay thậm chí là ung thư phổi. Thay vì dùng nến thơm, bạn có thể dùng sáp ong nguyên chất hay xông tinh dầu nguyên chất để khử mùi cho không gian nhà bạn.

Nguồn: Internet

Thường xuyên thức khuya

Nguồn: Internet

Thức khuya có lẽ là một thói quen khó bỏ nhất, đặc biệt đối với giới trẻ hiện nay. Nhưng tác hại của thức khuya lại là một quá trình dài phá hủy và hậu quả sẽ không kịp trở tay.

Thức khuya không chỉ làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể mà còn tác động đến quá trình hình thành melantonin, làm suy giảm chức năng hệ miễn dịch, kéo theo một loạt các căn bệnh nghiêm trọng, thậm chí là ung thư.

Nguồn: Internet

Hơn nữa, ban đêm là thời gian cho não và các cơ quan nội tạng được nghỉ ngơi và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, nên nếu bạn thức khuya thường xuyên, chẳng khác gì tự tiêm thuốc độc vào chính mình, lâu dần các cơ quan nội tạng suy kiệt, sức khỏe cũng sẽ xuống dốc trầm trọng.

Theo VOV