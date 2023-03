Thời điểm dùng mỹ phẩm chăm sóc da đạt hiệu quả tốt nhất

Rất nhiều người sử dụng các sản phẩm chăm sóc da nhưng hiệu quả lại không như mong muốn. Vậy các bước và khoảng thời gian bao nhiêu là cần thiết khi dùng các sản phẩm chăm sóc da?

1. Nhóm làm sạch da

Đây là nhóm đầu tiên trong quy trình chăm sóc da, thực hiện theo các bước:

1.1. Tẩy trang

Nước tẩy trang sẽ hoạt hóa ngay khi thoa lên da, giúp lấy đi bụi bẩn, bã nhờn, cặn trang điểm. Riêng vùng mắt, môi sẽ mất thời gian lâu hơn, khoảng 1-2 phút vì đây thường là mỹ phẩm kháng nước. Sử dụng dầu tẩy trang thì cần khoảng 30 giây đến 1 phút để nhũ hóa trước khi lấy đi bụi bẩn.

Tẩy trang là bước rất quan trọng trong chu trình chăm sóc da.

1.2 Sữa rửa mặt

Thời gian để sữa rửa mặt hoạt hóa khoảng từ 1,5 - 2 phút là đủ để làm sạch bụi bẩn, bã nhờn. Do đó, nên rửa mặt từ trong khoảng 2 phút là vừa.

Lưu ý, nếu để sữa rửa mặt trên da quá lâu không giúp da sạch hơn mà còn khiến da khô căng, nhạy cảm hơn do lớp màng acid bảo vệ da bị phá vỡ.

1.3. Toner acid (BHA, AHA)

Đây là các hoạt chất tẩy da chết hóa học, có tác dụng làm sạch da, thời gian hoạt hóa sẽ tầm 10-15 phút. Đặc biệt là BHA có tác dụng hút dầu thừa, làm thông thoáng cổ nang lông. Từ lúc bắt đầu thoa sản phẩm này, đến khi thẩm thấu mất 15 phút để toner acid hoàn thành nhiệm vụ.

1.4 Mặt nạ đất sét

Mặt nạ đất sét chính là một kiểu tẩy da chết vật lý, thời gian đắp sẽ kéo dài từ 10-15 phút. Trong khoảng thời gian này, mặt nạ sẽ phát huy tác dụng hút dầu nhờn, làm sạch da. Không nên đắp lâu hơn 15 phút vì sẽ ảnh hưởng đến lớp dầu tự nhiên trên da khiến da bị mất cân bằng ẩm khiến da khô hơn.

2. Nhóm điều trị cho da

Nhóm điều trị cho da (treatment) bao gồm những sản phẩm đặc trị vấn đề về da: Mụn, nám, lỗ chân lông to, lão hóa da, sẹo mụn, da tổn thương,...

Nếu sử dụng treatment đúng cách sẽ mang đến những lợi ích, nhưng nếu sử dụng sai hoặc lạm dụng, sử dụng sản phẩm không phù hợp... sẽ mang lại hậu quả xấu cho da.

Tùy từng loại da mà mỗi người sẽ phù hợp với những loại treatment khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau. Do đó trước khi sử dụng nhóm mỹ phẩm này, nên tư vấn bởi chuyên gia chăm sóc da hoặc bác sĩ da liễu.

Sử dụng sản phẩm treatment phải phù hợp với từng loại da, nếu không sẽ gây hại.

Sau khi được tư vấn sản phẩm phù hợp, thời gian sử dụng treatment theo trình tự sau:

2.1. Sản phẩm chấm mụn

Các sản phẩm chấm mụn và miếng dán mụn sẽ có thời gian hoạt hóa từ 3-5 phút, sau đó sẽ tác động liên tục lên vùng tiếp xúc trong vòng 12 tiếng để gom cồi mụn. Do đó, chỉ sử dụng sản phẩm này trên nốt mụn viêm, không để dây dính ra vùng da khác vì rất dễ gây cháy, mỏng da.

Bước chấm mụn hoặc dán mụn nên thực hiện đầu tiên, sau đó mới đến các bước skincare tiếp theo để tránh làm vỡ mụn viêm.

2.2. Vitamin C

Vitamin C thẩm thấu tới tận tầng trung bì và hoạt động ở đó, nên cần thời gian hoạt hóa từ 5 phút trở lên. Dạng thức LAA có tốc độ thẩm thấu nhanh hơn so với những dạng vitamin C khác, sẽ cho hoạt hóa sớm hơn.

Do đó, cần thời gian 5 phút để vitamin C thẩm thấu sâu vào da trước khi thoa sản phẩm khác chồng lên.

2.3. Tretinoin

Tretinoin cũng hoạt động ở tầng trung bì, thường bào chế dạng cream nên cần thời gian hoạt hóa là 20-30 phút. Thời điểm thoa tretinoin trong chu trình skincare thường là ngay trước hoặc ngay sau kem dưỡng khóa ẩm, để không gặp bất kỳ trở ngại nào trong quá trình thẩm thấu, đồng thời cũng giúp hạn chế khả năng kích ứng của tretinoin đối với làn da.

2.4. Retinol

Thời gian hoạt hóa có thể lên tới vài giờ vì retinol cần chuyển hóa thành dạng acid mới, có tác dụng trên da. Giống như tretinoin, retinol cũng nên thoa trước hoặc ngay sau kem dưỡng khóa ẩm.

3. Nhóm dưỡng da, cấp ẩm

3.1. Toner cấp ẩm và serum HA

Thời gian hoạt hóa khoảng 2-3 phút, đây là thời gian HA cần để thẩm thấu và ngậm nước, giữ lại độ ẩm trên da. Nên thoa HA khi da còn ẩm, vỗ nhẹ, đều tay để tăng khả năng hút nước, giữ ẩm và dưỡng da tốt hơn.

3.2. Các loại kem dưỡng ẩm, kem mắt

Thời gian hoạt hóa khoảng 5 phút, do đó sau khi thoa kem, sẽ cảm nhận được độ căng bóng, ẩm mịn ngay. Tuy nhiên, để thấy được da giảm nếp nhăn, quầng thâm hoặc khỏe mạnh hơn thì cần duy trì dùng trong thời gian dài.

3.3. Các loại mặt nạ giấy, mặt nạ gel dưỡng ẩm

Mặt nạ giấy, mặt nạ gel đều có thời gian hoạt hóa khoảng 15-20 phút. Do đó, 20 phút cũng là khoảng thời gian tối ưu để lưu lại mặt nạ, giúp da được cấp ẩm… Không nên đắp loại mặt nạ này lâu hơn 20 phút để dưỡng da vì dễ dẫn đến tình trạng hút ẩm ngược khiến da khô hơn.

4. Nhóm bảo vệ da

- Kem chống nắng vật lý: Loại kem chống nắng này có thể hoạt hóa ngay vì nó hoạt động như một tấm màng chắn, cản tia UV. Do đó có thể ra ngoài ngay sau khi thoa mà không cần đợi kem thấm.

- Kem chống nắng hóa học : Loại kem chống nắng này có thời gian hoạt hóa từ 10-15 phút để chuyển sang cơ chế hấp thụ bước sóng tia UV. Vì vậy nên thoa kem trước khi ra ngoài tối thiểu là 15 phút.

- Kem chống nắng kết hợp vật lý và hóa học: Dòng kem chống nắng này vừa có các ưu điểm của kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Do đó, sau khi thoa kem cũng có thể đi ra ngoài trời ngay vì có màng chống nắng cản tia UV, vừa có cơ chế hấp thụ bước sóng tia UV.

