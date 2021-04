Thực phẩm gây tổn thương hệ tiêu hóa

Bạn cần cân nhắc khi ăn những thực phẩm dưới đây vì chúng sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến hệ tiêu hóa.

Thực phẩm chứa nhiều đạm động vật

Ăn nhiều thịt không tốt như bạn nghĩ đâu nhé. Nguồn ảnh: Internet

Thực phẩm chứa nhiều đạm động vật như gồm thịt, sữa và trứng - mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những thực phẩm này rất giàu đạm và các chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như choline giúp xây dựng và phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, những người thường xuyên ăn chế độ ăn rất giàu đạm động vật có thể chịu những thay đổi có hại trong hệ vi sinh vật đường ruột của họ.

Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều đạm, đặc biệt là đạm động vật, có nguy cơ mắc bệnh viêm ruột cao hơn, một tình trạng mãn tính có thể phản ánh sức khỏe đường ruột kém.

Một nghiên cứu năm 2010 đã so sánh vi khuẩn đường ruột của trẻ em ở vùng nông thôn châu Phi và trẻ em ở Ý cho thấy kết quả rằng trẻ em ở vùng nông thôn châu Phi có nhiều vi khuẩn có lợi cho đường ruột tốt hơn. Do chế độ ăn nhiều chất xơ, cũng như nhiều đạm từ thực vật so với trẻ em ở Ý chỉ ăn những thức ăn chứa nhiều đạm động vật.

Rượu

Rượu vang đỏ tiêu thụ ở mức độ vừa phải có thể giúp ích rất nhiều cho cơ thể. Rượu vang thậm chí còn được coi là một phần thiết yếu của chế độ ăn Địa Trung Hải – đây là chế độ ăn kiêng giảm cân được cho là thành công nhất, theo US News & World Report.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ thực phẩm giàu dinh dưỡng nào, tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là đường ruột của bạn. Rượu chắc chắn là một trong số đó.

Uống quá nhiều rượu có thể làm giảm số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Uống rượu vang đỏ ở mức độ vừa phải có thể thúc đẩy hàm lượng polyphenol, một chất chống oxy hóa mạnh giúp cơ thể bạn ngăn ngừa bệnh tật.

Vì vậy, thỉnh thoảng uống một ly rượu vang đỏ thực sự có thể giúp ích cho cơ thể, nhưng uống cả chai một lúc thì không.

Đường tinh luyện

Theresa Gentile, người phát ngôn truyền thông của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bang New York cho biết: “Đường tinh luyện như bánh quy, kẹo, bánh ngọt và đồ uống có đường có thể gây hại cho đường ruột của bạn.”

Những loại đường này, đặc biệt là xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao, làm giảm số lượng vi khuẩn tốt trong đường ruột và tăng số lượng vi khuẩn xấu.

Kết quả tiêu cực này gây ra viêm nhiễm, có thể ảnh hưởng đến tính thấm của thành ruột. Điều này có thể dẫn đến rối loạn viêm gây ra bệnh béo phì và bệnh tim mạch.

Thực phẩm chiên

Thực phẩm chiên là khó khăn cho hệ tiêu hóa, thức ăn được chiên xào trong các loại dầu giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể gây kích ứng dạ dày hơn dễ gây tiêu chảy và đau dạ dày. Hơn nữa thực phẩm chiên rán làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan. Bệnh gan có thể gây ra một loạt các vấn đề về đường tiêu hóa và có thể làm suy yếu sức khỏe tổng thể của một người. Ngoài ra ăn nhiều và thường xuyên các thực phẩm chiên xào còn thúc đẩy sự phát triển cho các vi khuẩn có hại đường ruột.

Để gia tăng các vi khuẩn và nấm men có lợi cho đường ruột và hệ tiêu hóa, các nhà nghiên cứu cũng khuyên chúng ta nên thường xuyên ăn phô mai và sữa chua để làm tăng lợi khuẩn probiotics giúp làm sạch đường ruột và tăng cường sức khỏe. Các bác sĩ khuyên nên bổ sung 30 g pho mát mềm hoặc sữa chua vào khẩu phần ăn nhẹ mỗi ngày cải thiện hệ tiêu hóa.

Theo Tiêu Dùng