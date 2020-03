12/12 xã, thị trấn ở Lộc Hà hoàn thành điều động công an chính quy về xã

Sáng 5/3, Công an huyện Lộc Hà tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động 3 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã Mai Phụ.

Đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Lộc Hà trao quyết định cho các cá nhân được điều động về công tác tại xã Mai Phụ.

Theo đó, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn - Phó trưởng Công an xã Hộ Độ đảm nhiệm có thời hạn chức vụ Trưởng Công an xã Mai Phụ; Thượng úy Phạm Khánh Toàn - cán bộ Công an xã Thạch Kim đảm nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Công an xã Mai Phụ; Đại úy Nguyễn Anh Đức – cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Lộc Hà đảm nhiệm có thời hạn chức vụ công an viên xã Mai Phụ.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng các đồng chí công an về nhận nhiệm vụ.

Như vậy, đến nay, 12/12 xã, thị trấn của huyện Lộc Hà đều đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.

Thái Oanh - Trâm Anh