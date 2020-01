3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Hồng Lộc

Chiều ngày 10/1, Công an huyện Lộc Hà tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động 3 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên thường trực tại xã Hồng Lộc.

Các cán bộ công an chính quy được điều động gồm: Đại uý Nguyễn Xuân Đức - cán bộ Đội Điều Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý (Công an huyện) làm Trưởng Công an xã Hồng Lộc;

Đại uý Nguyễn Xuân Đức - Trưởng Công an xã Hồng Lộc phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại úy Lê Song Hào - cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện) làm Phó Trưởng Công an xã Hồng Lộc;

Trung uý Nguyễn Tiến Quyền - cán bộ Đội An ninh (Công an huyện) đảm nhiệm chức danh công an viên thường trực xã Hồng Lộc.

Đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện trao quyết định cho các cá nhân được điều động về công tác tại xã Hồng Lộc

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thượng tá Dương Quang Tùng – Trưởng Công an huyện Công an huyện đề nghị các đồng chí được điều động phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cùng với chính quyền và nhân dân xã Hồng Lộc giữ vững an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngà Cường