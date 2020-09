5 nữ công an chính quy xung phong về xã ở Can Lộc

Công an huyện Can Lộc vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về điều động, bố trí 16 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 10 xã trên địa bàn.

Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Trong đó, Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hải – cán bộ đội Tổng hợp và Trung úy Trần Văn Tài – cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đến công tác tại Công an thị trấn Đồng Lộc.

Thiếu úy Nguyễn Thị Việt Hà – cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Trung úy Lương Văn Đạt – cán bộ Đội Tổng hợp đến công tác tại Công an xã Thiên Lộc.

Trung úy Châu Thị Thanh Nga – cán bộ Đội Tổng hợp và Trung úy Bùi Văn Thiện – cán bộ Đội Cảnh sát hình sự nhận công tác tại Công an xã Kim Song Trường.

Trung úy Nguyễn Thị Khánh Hà – cán bộ Đội An ninh và Trung úy Nguyễn Viết Long – cán bộ Đội Điều tra tổng hợp đến nhận công tác tại Công an xã Quang Lộc.

Trung úy Nguyễn Thị Thùy Trang – cán bộ Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy, Thiếu tá Phạm Kim Trọng, Thượng úy Từ Quang Huy (cán bộ Phòng CSCĐ), Thượng úy Lê Sỹ Hùng (cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) lần lượt nhận nhiệm vụ tại Công an thị trấn Nghèn, xã Thanh Lộc, xã Sơn Lộc và xã Vượng Lộc.

Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hải (Công an thị trấn Đồng Lộc) thay mặt 16 công an chính quy được điều động, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Minh Tú – Phó Trưởng Công an xã Thuần Thiện đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Trung úy Nguyễn Thu Thông – cán bộ Đội Cảnh sát hình sự và Trung úy Lương Hữu Cao – cán bộ Đội Tổng hợp đến công tác tại Công an xã Thượng Lộc.

Đại úy Phan Trọng Huân – Trưởng Công an xã Thượng Lộc đến đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Thuần Thiện.

Được biết, trong số 16 công an chính quy được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại Can Lộc đợt này, có 5 cán bộ nữ xung phong về đảm nhiệm chức danh công an xã.

Công an huyện Can Lộc là đơn vị thứ hai (sau Công an Thạch Hà) có nữ công an xã chính quy.

Anh Đức