BĐBP Hà Tĩnh đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ trên biển

Các đơn vị biên phòng tuyến biên giới biển ở Hà Tĩnh luôn chú trọng và làm tốt công tác đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhất là lúc thời tiết bất thuận.

BĐBP Lạch Kèn lên đường làm nhiệm vụ tuần tra trên biển.

10 năm vận hành tàu thuyền, trong đó có 3 năm ở Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Đại úy Lê Văn Phước đã có hàng trăm lần tham gia làm nhiệm vụ trên biển nhưng anh không một lần lơ là, chủ quan, để xẩy ra sự cố.

Với vai trò, trách nhiệm của một thuyền trưởng, ngoài rèn luyện sức khỏe, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Đại úy Phước còn thường xuyên kiểm tra phương tiện, bảo dưỡng máy móc, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, các loại dụng cụ cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong mỗi lần ra biển làm nhiệm vụ.

CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn trưng dụng tàu cá ngư dân để tham gia tìm kiếm ngư dân xã Xuân Liên mất tích trên biển vào cuối tháng 7/2023.

Đại úy Lê Văn Phước chia sẻ: “Thực hiện nhiêm vụ tuần tra, kiểm soát, đẩy đuổi tàu giã cào đánh bắt gần bờ hay tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai trên biển luôn gặp khó khăn và thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Do đó, công tác đảm bảo an toàn luôn được tôi và đồng đội đặt lên hàng đầu. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, cùng với kiểm tra toàn diện phương tiện, tổ công tác (khoảng 5 - 6 người) phải có thợ máy trong đội hình để đề phòng sự cố; đồng thời, chuẩn bị mọi thứ về thiết bị đảm bảo an toàn, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xẩy ra”.

CBCS ở Hải đội 2 huấn luyện thể lực để đảm bảo sức khỏe, sự dẻo dai, giữ thăng bằng tốt khi làm nhiệm vụ trên biển.

Là đơn vị chủ lực trong tuần tra, kiểm soát và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên tuyến bờ biển dài 137 km của tỉnh, cán bộ, chiến sỹ ở Hải Đội 2 luôn tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác huấn luyện để tăng khả năng chống chịu cho bộ đội, bảo dưỡng phương tiện và trang thiết bị nhằm nâng cao hệ số an toàn, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho quân nhân.

Hải đội 2 còn phối hợp chặt chẽ, giữ liên lạc thường xuyên với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương ven biển và bà con ngư dân để nắm bắt thông tin kịp thời, xác định mục tiêu chính xác, nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng như tăng hệ số an toàn.

Việc kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thường xuyên góp phần giúp Hải đội 2 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đảm bảo an toàn tuyệt đối trên biển.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trí – Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: “Bình quân mỗi năm, đơn vị chúng tôi thực hiện gần 30 cuộc tuần tra và tham gia 6 - 7 cuộc cứu hộ, cứu nạn trên biển. Dù phải thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh trang thiết bị được trang cấp đã qua nhiều năm sử dụng, thời tiết diễn biến phức tạp, có nhiều cuộc phải xuất quân trong điều kiện mưa bão cấp 7, cấp 8... nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao, cứu được nhiều ngư dân và tàu thuyền gặp nạn.

Mùa mưa bão mới đang đến gần nên đơn vị đang gấp rút xây dựng kế hoạch và sẵn sàng quân số, phương tiện, trang bị để lên đường khi có lệnh”.

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót tuần tra khu vực cửa biển.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Hải Đội 2 (thị xã Kỳ Anh) luôn chú trọng đảm bảo an toàn khi thực hiện các nhiệm vụ trên biển, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật cũng như tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai trên biển.

Quân y biên phòng sơ cứu ngư dân Lộc Hà bị nạn ngay trên biển (vào tháng 8/2022).

Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới biển đã thực hiện gần 400 cuộc tuần tra trên biển với gần 400 lượt tàu thuyền được điều động và 2.500 lượt CBCS tham gia.

Ngoài ra, gần 3 năm qua, BĐBP tuyến biển cũng đã tham gia cứu hộ, cứu nạn 30 vụ/45 phương tiện/108 thuyền viên và thực hiện kêu gọi, sắp xếp 4.520 lượt phương tiện/17.851 lượt lao động tránh trú bão, di dời 565 hộ/1.712 người trong những đợt mưa bão, triều cường. Các cuộc tuần tra, kiểm soát, làm nhiệm vụ đều được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của quân đội và Nhân dân.

Tiến Phúc