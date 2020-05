Bí thư Đảng ủy Công an huyện Hương Khê tái cử nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Ngày 19/5, Đảng bộ Công an huyện Hương Khê tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy sức mạnh tổng hợp, không ngừng phấn đấu vươn lên lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VIII đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Công an huyện đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết 327/334 tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng quy định pháp luật. Phát hiện, bắt giữ, xử lý 315 vụ/675 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, ma túy và tệ nạn xã hội.

Khởi tố 202 vụ/337 bị can phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy. Tỷ lệ điều tra án chưa rõ thủ phạm đạt 87%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,6%.

Thượng tá Phan Xuân Công - Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công an huyện Hương Khê khóa VIII trình Đại hội khóa IX.

Đảng bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện Hương Khê sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ sự bình yên của Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Hương Khê chúc mừng BCH Đảng bộ Công an huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí và trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Thượng tá Phan Xuân Công, Bí thư Đảng ủy Công an huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phan Lực- Bá Công