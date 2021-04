Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen lực lượng Công an Hà Tĩnh

THƯ KHEN Kính gửi: - Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực, tập trung thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cấp căn cước công dân, chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, đã triệt phá thành công đường dây liên tỉnh, do đối tượng Lê Huy Nhật, thường trú tại thành phố Thanh Hóa cầm đầu, cùng với hơn 100 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn người trên địa bàn cả nước. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần, trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chiến công càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/1946 - 18/4/2021). Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tin tưởng, thời gian tới, lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát Hình sự nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt, tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công! T/M BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ (đã ký) Hoàng Trung Dũng