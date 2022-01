Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết lực lượng vũ trang ở TX Kỳ Anh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang ở TX Kỳ Anh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo ANTT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của Hà Tĩnh.

Chiều 23/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã tới kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ, chiến sỹ tại một số đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn TX Kỳ Anh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lê Hồng Nhân đi cùng đoàn.

Đoàn đến kiểm tra và tặng quà tết tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (BĐBP tỉnh). Trong thời gian qua, dù gặp khó khăn bởi ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển đảo, công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo an ninh trật tự tại KKT Vũng Áng.

Ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị đơn vị nỗ lực hơn, tiếp tục thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP tỉnh - đóng quân tại TX Kỳ Anh), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương những nỗ lực của đơn vị, nhất là việc cơ động ứng phó các tình huống đột xuất trên biển, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phương tiện tàu thuyền ra vào khu vực cảng Vũng Áng.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Trung đội Đặc nhiệm thuộc Đại đội 20 (Bộ CHQS tỉnh).

Gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đội Đặc nhiệm thuộc Đại đội 20, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm qua và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác của tỉnh cũng đã tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Đèo Ngang. Thời gian qua, Đồn đã triển khai tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ tốt cho ngư dân và người dân địa phương.

Tặng quà chúc mừng Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn đơn vị sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra, nhất là làm tốt công tác dân vận, gần gũi hơn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Làm việc với Công an TX Kỳ Anh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án lớn trên địa bàn trong thời gian qua...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, TX Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm, có KKT Vũng Áng là động lực phát triển của tỉnh. Năm 2022 và những năm tiếp theo, dự kiến sẽ có thêm những dự án lớn triển khai ở địa bàn, vì vậy, lực lượng Công an TX Kỳ Anh phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, giữ vững tình hình an ninh trật tự, chủ động nắm bắt thông tin nhanh, chính xác và tham mưu giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả, hợp lý nhất.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã tặng quà động viên, chúc mừng Trung úy Lê Thị Thủy Tiên, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TX Kỳ Anh khi có thành tích giành giải ba cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới tặng quà, chúc tết, động viên lực lượng đang làm việc tại Khu cách ly, theo dõi bệnh nhân COVID-19 chưa có triệu chứng ở Khu ký túc xá Mitraco. Nơi đây hiện đang điều trị cho 40 F0 không triệu chứng hoặc không đủ điều kiện cách ly chữa bệnh tại nhà.

Văn Đức - Ngân Giang