Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng Hà Tĩnh đã làm tốt công tác phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.