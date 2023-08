Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, giáo viên Hương Sơn

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 136 người là cán bộ, giáo viên thuộc diện đối tượng 4 trên địa bàn.

Sáng 14/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (QP-AN) huyện Hương Sơn khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 136 người thuộc đối tượng 4.

Trong thời gian 4 ngày (15 - 18/8), 136 học viên sẽ được trang bị các nội dung như: phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố QP-AN, hoạt động đối ngoại;

Nội dung cơ bản của các luật: quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN Hương Sơn phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Các nội dung về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; chính sách, pháp luật, dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới....

Trung tá Dương Kim Tiến - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hương Sơn trình bày chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP- AN trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, từ đó vận dụng sáng tạo các giải pháp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Hoài Nam