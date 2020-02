Chính phủ Lào tặng Huy chương phát triển cho Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Với những đóng góp to lớn đối trong sự phát triển của đất nước Lào và tỉnh Bô-ly-khăm-xây, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chính phủ Lào trao tặng Huy chương phát triển.

Đồng chí Kong Keo Xay Sông Kham - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Bô-ly-khăm-xây trao Huy chương phát triển của Chính phủ Lào...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào, chiều 1/2, Đoàn công tác tỉnh Bô-ly-khăm-xây do đồng chí Kong Keo Xay Sông Kham - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng đã trao Huy chương phát triển của Chính phủ Lào và bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Bô-ly-khăm-xây cho Đại tá Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vì những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của đất nước Lào và tỉnh Bô-ly-khăm-xây.

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

... và trao bằng khen của Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bô-ly-khăm-xây cho Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Bô-ly-khăm-xây đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Bí thư - Tỉnh trưởng Bô-ly-khăm-xây đối với Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, đồng chí Kong Keo Xay Sông Kham - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Bô-ly-khăm-xây đã trao Huy chương phát triển của Chính phủ Lào và trao bằng khen của Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bô-ly-khăm-xây cho Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm xúc động đối với sự quan tâm của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và lãnh đạo tỉnh Bô-ly-khăm–xây.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh mong muốn, mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bô-ly-khăm-xây nói riêng và mối quan hệ Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đối với lĩnh vực bảo vệ ANTT, mong muốn lãnh đạo hai tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để lực lượng Công an hai tỉnh tăng cường mối quan hệ phối hợp, đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới, cửa khẩu, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt – Lào nói chung.

Xuân Lý – Anh Cường