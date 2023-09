Chuẩn bị chu đáo cho thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

39 tổ liên gia an toàn về PCCC tại 13 huyện, thị, thành trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật, trau dồi kỹ năng chuẩn bị thực tập phương án chữa cháy và CNCH diễn ra đồng loạt trên toàn quốc vào ngày 10/9.

Những ngày qua, 13 thành viên của tổ liên gia an toàn PCCC thuộc liên gia số 2, TDP13, thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà) đang dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Là địa bàn triển khai xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” sớm nhất trên toàn huyện (bắt đầu từ tháng 6/2022), đến nay, tại thị trấn Thạch Hà có tất cả 7 mô hình thuộc các tổ dân phố 5, 7, 9, 13.

Ông Lê Văn Diện - Tổ trưởng tổ liên gia số 1, TDP13, thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà) chia sẻ: “Sau khi trở thành 1 trong 3 tổ liên gia an toàn về PCCC trên địa bàn huyện được lựa chọn để tổ chức thực tập phương án, chúng tôi đã tiến hành họp bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Ngoài việc rà soát, kiểm tra việc vận hành của các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy tại chỗ như: khay xăng, bình chữa cháy xách tay, chăn, kìm cộng lực, búa tạ..., các thành viên còn tích cực tìm hiểu về các tình huống giả định để trao đổi, bàn bạc nhằm đưa ra phương án tối ưu nhất".

Người dân xã Thanh Bình Thịnh diễn tập PCCC sử dụng các công cụ tại “Điểm chữa cháy công cộng”.

Trong khi đó, các thành viên tổ liên gia an toàn về PCCC thuộc tổ liên gia số 1 (thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ) cũng đang tích cực trao đổi về tình huống giả định khi tham gia chữa cháy và CNCH.

“Tình huống được chúng tôi thảo luận nhiều nhất là khi phát hiện cháy, báo cháy, tổ liên gia sẽ gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH; cắt điện khu vực xảy ra cháy; sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy và CNCH được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn người bị nạn qua lối thoát nạn”, ông Nguyễn Viết Duyến - tổ liên gia số 1 (thôn Bình Định) trao đổi.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) làm việc với Công an huyện Lộc Hà về thực tập phương án tổ liên gia an toàn về PCCC.

Được biết, tổ liên gia số 2, TDP13, thị trấn Thạch Hà và tổ liên gia số 1 (thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ) là 2 trong 39 tổ liên gia an toàn PCCC trên toàn tỉnh được lựa chọn để thực tập phương án chữa cháy và CNCH sẽ diễn ra vào ngày 10/9 tới đây.

Sau khi Công an tỉnh ban hành kế hoạch về việc hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy và CNCH tổ liên gia an toàn về PCCC, công an 13 huyện, thị, thành đã tiến hành khảo sát trên địa bàn. Theo đó, mỗi huyện đã đăng ký tổ chức và lựa chọn ra 3 tổ liên gia để tham gia; đồng thời, tiến hành xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, tham gia thực tập phương án.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp Công an TP Hà Tĩnh tiến hành khảo sát các địa điểm để hướng dẫn thực tập phương án tổ liên gia an toàn về PCCC.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tại Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC và CNCH nói chung; xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, điểm chữa cháy công cộng, tập huấn cho chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, người dân trong khu dân cư nói riêng.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 301 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, 393 mô hình điểm chữa cháy công cộng, tổ chức tập huấn, tuyên truyền kỹ năng PCCC và CNCH cho 393.256 người và trang bị 99.545 bình chữa cháy. Nhiều mô hình được hình thành và phát huy hiệu quả như: nhà tôi có bình chữa cháy, phụ nữ với công tác PCCC... Qua đó, đã góp phần đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Công an an TP Hà Tĩnh khuyến cáo, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng thiết bị điện an toàn vào mùa nắng nóng.

Thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: “Để triển khai tốt buổi thực tập phương án CC&CNCH, các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho người dân; vận động các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ. Ngoài 39 tổ liên gia an toàn về PCCC đã được lựa chọn làm điểm, cần hoàn thành thực tập cho 166 tổ còn lại trước ngày 30/9/2023.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, trách nhiệm, tôi tin tưởng buổi thực tập phương án CC&CNCH diễn ra vào ngày 10/9/2023 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn”.

Thuỳ Dương - Nguyễn Hoàng