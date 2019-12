"Có các anh, chúng tôi yên tâm làm ăn, sinh sống"

“Có lệnh là đi, sự kiện xảy ra là có mặt” dù mưa giông hay bão lũ chính là tinh thần của Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhằm đảm bảo an ninh chủ quyền biên giới, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu vì bình yên của nhân dân.

Với tuổi đời còn khá trẻ nhưng lực lượng dân quân thường trực tại đây không quản ngại gian khổ, ngày đêm băng rừng, lội suối tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Chúng tôi đến chốt dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) vào một buổi trưa trung tuần của tháng 12, cũng là lúc các cán bộ chiến sỹ vừa về đến trụ sở sau hoạt động tuần tra, nắm tình hình tuyến biên giới.

Với tinh thần “việc khó đi đầu, gian nguy không quản ngại”, các cán bộ chiến sỹ động viên nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Được thành lập từ năm 2001, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 với 10 đồng chí có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội biên phòng, công an và các lực lượng khác trên địa bàn bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác của địa phương như phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và làm công tác vận động quần chúng khu vực biên giới…

Với những chiến sỹ Tiểu đội Dân quân thường trực, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn đặt lên hàng đầu. Bất kể ngày đêm, hễ trên địa bàn xảy ra sự cố là họ lập tức có mặt. Không chỉ tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thường ngày, họ còn duy trì các chế độ trực, huấn luyện như những người lính thực thụ, nhất là các nội dung kỹ thuật, chiến thuật, thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu.

Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 trong một lần bám địa bàn làm nhiệm vụ

Anh Nguyễn Công Hoạch - Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 chia sẻ: “Nhiệm vụ chính của các chiến sỹ dân quân nơi đây là giữ gìn, bảo vệ đường biên giới dài khoảng 31km tiếp giáp với nước bạn Lào. Với đặc thù một xã có lắm núi nhiều khe, có nhiều đường tiểu mạch qua lại biên giới, việc đi lại, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ còn lắm khó khăn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm, anh em chúng tôi không ngại gian khổ, động viên nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân thường trực còn tranh thủ thời gian bám địa bàn, đi sâu vào từng hộ dân sống dọc biên giới nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế; tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về các quy định, hiệp định, hiệp ước biên giới trên bộ, các quy định về phân giới cắm mốc... Sẵn sàng đồng hành giúp dân gặt lúa, làm đường, xây nhà, phòng, chống thiên tai, góp phần thắt chặt tình đoàn kết dân - quân, giữ gìn an ninh biên giới.

CBCS luôn chú trọng công tác huấn luyện, nhất là các nội dung kỹ thuật, chiến thuật, thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu.

Ông Nguyễn Xuân Trạch (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1) bộc bạch: “Tháng 9/2018, do mưa lớn gây sạt lở đất nên gia đình tôi bị sập gian bếp, thiệt hại một số tài sản. Ngay lập tức, cùng với người dân và lực lượng dân quân tại chỗ của thôn, các chiến sỹ trong Tiểu đội Dân quân thường trực xã đã đến ứng cứu, đào đất, di dời tài sản giúp gia đình. Có các anh, người dân chúng tôi an tâm làm ăn, sinh sống, được hỗ trợ kịp thời khi cần thiết”.

CBCS tăng gia sản xuất, tự túc được một phần thực phẩm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho anh em đang thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Chính trị viên, Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết: “Để phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân thường trực tại địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, hằng năm, Ban CHQS huyện Hương Sơn đã chỉ đạo Ban CHQS xã Sơn Kim 1 xây dựng kế hoạch huấn luyện đồng thời kiểm tra chặt chẽ khả năng sẵn sàng chiến đấu theo chức năng nhiệm vụ.

Trong những ngày giáp Tết sắp tới, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an huyện, BĐBP cùng lực lượng dân quân thường trực thường xuyên tuần tra cột mốc biên giới để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.”

Với tinh thần “việc khó đi đầu, gian nguy không quản ngại” cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; Chi bộ Quân sự 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu… trở thành lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Ngân Giang