Công an Hà Tĩnh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sau hơn 2 tháng (từ 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021) đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an Hà Tĩnh điều tra khám phá 181 vụ, 242 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Sáng ngày 9/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và tuyên truyền vận động, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ và pháo. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh.

Sau hơn 2 tháng (từ 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021) tổ chức đồng loạt ra quân, các đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng.

Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại địa bàn cơ sở…

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành phần thảo luận.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, đã điều tra khám phá 181 vụ, 242 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Phá 10 chuyên án, triệt phá 30 ổ nhóm, 94 đối tượng có hành vi cướp giật, trộm cắp. Triệt phá 6 vụ 6 đối tượng hoạt động tín dụng đen. Tập trung đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 4 vụ 6 đối tượng giả danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Phát hiện, bắt giữ 176 vụ, 194 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; 312 vụ, 332 đối tượng vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ATVSTP; 224 vụ, 418 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma tuý; 288 vụ, 1219 đối tượng đánh bạc qua đường dây lô đề cờ bạc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ, việc có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động, đột xuất bất ngờ. Tập trung triển khai thực hiện quả kế hoạch phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 1 tập thể, 1 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 6 tập thể, 11 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và biểu dương hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể...

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân...

... có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Nhung – Cường