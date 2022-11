Công an Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán

Bắt đầu từ 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, lực lượng công an toàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sáng 15/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tham dự lễ ra quân có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân.

Để đợt cao điểm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối ANTT, không để bị động bất ngờ; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng; tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc mâu thuẫn; đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, kích động gây rối làm mất ổn định về ANTT.

Tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ; gắn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với các đợt cao điểm chuyên đề đang triển khai.

Trong đó, tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, xuyên quốc gia; các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp trong các nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán karaoke, đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”. Tội phạm kinh tế, tham nhũng; các vi phạm về pháo; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản; buôn bán động vật hoang dã; vận động, bắt giữ các đối tượng truy nã, các tụ điểm đánh bạc, mại dâm hoạt động phức tạp… gây bức xúc trong Nhân dân.

Các vi phạm pháp luật về TTATGT, trật tự công cộng, quy định về PCCC; đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép các loại pháo; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào những giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ xẩy ra.

Bên cạnh đó, công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cấp, ngành và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thế trận đấu tranh liên hoàn. Xác định phương châm đấu tranh gắn chặt với phòng ngừa tội phạm; tập trung ra quân cao điểm gắn với các chuyên đề, tuyến, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; kiên quyết đấu tranh làm rõ, tiến tới triệt xoá các yếu tố làm phát sinh tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo, giao chỉ tiêu đấu tranh phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa bàn, chủ động triển khai các giải pháp, phương án đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, gắn việc thực hiện cao điểm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, xác định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là “thời điểm vàng” để tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ bình yên cho Nhân dân vui xuân đón tết.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tặng hoa chúc mừng ra mắt Tổ công tác đặc biệt 238 và tặng hoa kèm số tiền thưởng 200 triệu đồng cho các đơn vị: Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổ công tác đặc biệt 238.

Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho các lực lượng.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng tham gia diễu hành trên một số tuyến đường tại TP Hà Tĩnh.

Hùng Nga - Quý Cường