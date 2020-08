Công an Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

75 năm qua (19/8/1945 - 19/8/2020), cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần cách mạng, vượt qua khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (ngày 18/8/2020).

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy lực lượng còn non trẻ nhưng Công an Hà Tĩnh đã làm tốt công tác bảo mật, phòng gian, cùng với bộ đội, dân công hỏa tuyến chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi.

Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, Công an Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công an Hà Tĩnh ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, đặc biệt, những năm gần đây, Hà Tĩnh đang có nhiều bước đột phá trong phát triển KT-XH. Ngoài việc đi đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh cũng đã tập trung cao độ phát triển các khu kinh tế, trong đó có Khu kinh tế Vũng Áng, với nhiều công trình, dự án trọng điểm cả nước.

Quá trình thực hiện cũng đã nảy sinh một số vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, TTATXH. Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Tích cực đổi mới toàn diện, với phương châm “an ninh chủ động”, nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an, nắm, phân tích, dự báo tình hình, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh làm giảm các loại tội phạm. Tham mưu và phối hợp các cấp, ngành, địa phương giải quyết tốt nhiều vụ, việc phức tạp về ANTT…

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đọc lệnh bắt giữ Trần Đại Nghĩa (SN 1997, trú tại phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên thu “phí bảo kê" ở khu vực trước cổng Formosa Hà Tĩnh (tháng 7/2020).

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 lại nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 229 vụ, 2 tổ chức, 242 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 341 vụ, 9 tổ chức, 360 đối tượng vi phạm về bảo vệ môi trường.

Phát hiện, bắt giữ 100 vụ/126 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, 150 vụ/368 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 220 vụ phạm tội hình sự, 47 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao… Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt 87,3%, trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ (tháng 9/2019).

Chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Hà Tĩnh đã nối tiếp hun đúc nên những truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc đổi mới, trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 82 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương và mang thương tật suốt đời.

Ghi nhận những thành tích, chiến công 75 năm qua, Công an Hà Tĩnh đã có 12 tập thể, 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh tư liệu

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Công an về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT. Chú trọng công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động móc nối, liên kết của số đối tượng trọng điểm, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn và “điểm nóng” về ANTT, không để bị động, bất ngờ.

Đoàn viên thanh niên Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện (tháng 5/2020).

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào: “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân gắn với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Đại tá Lê Khắc Thuyết

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh