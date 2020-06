Công an Hà Tĩnh xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an Hà Tĩnh đã phát triển mạnh mẽ, xây dựng phong cách người chiến sỹ công an “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Sáng 11/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh cùng các lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ và công an các tỉnh bạn.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” đã được Công an Hà Tĩnh triển khai sâu rộng trong 5 năm qua (2015-2020) với các nội dung, biện pháp, cách làm cụ thể, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Công an tỉnh đã nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, tạo sự chủ động hơn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Tham mưu, giải quyết ổn định 29 vụ việc, vấn đề phức tạp liên quan đến các mâu thuẫn, khiếu kiện trong Nhân dân.

Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khai mạc hội nghị

Triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Điều tra khám phá 2.047 vụ, 2.721 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 367 ổ nhóm, 1.270 đối tượng có hành vi cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản...; phát hiện, bắt giữ 843 vụ, 893 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

Tiếp nhận và tổ chức quản lý, giam giữ 10.068 lượt đối tượng đảm bảo an toàn. Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến; nhiều đơn vị vươn lên xuất sắc, toàn diện; nhiều cá nhân dũng cảm, mưu trí, lập thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả trên 50 loại mô hình: “Năm nhất về an ninh trật tự”, “Gia đình, công sở an toàn”, “Địa bàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tổ tự quản, liên gia an toàn về an ninh, trật tự”.

Huy động hơn 9.200 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở tham gia xây dựng NTM; tổ chức 393 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân”.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà tham luận về đổi mới phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015, 2016, 2018, Công an Hà Tĩnh được tặng cờ thi đua của Bộ Công an, năm 2019 được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, 5 lần được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen.

Trong 5 năm, lực lượng Công an Hà Tĩnh có 61 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công các hạng; Huân chương Hữu nghị; có 2.663 lượt cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng; 5 lượt tập thể, 12 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen...

Tại hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, có 24 tập thể và 51 cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn ngành được vinh danh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ...

... và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Hà Tĩnh)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Công an TP. Hà Tĩnh

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng tập thể Công an huyện Thạch Hà...

... và các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Đại tá Võ Trọng Hải chúc mừng các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020

Phong trào thi đua phải hướng tới mục tiêu rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an tỉnh nhà đạt được trong 5 năm qua.

Thời gian tới, dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ tiếp tục có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng còn nhiều nguy cơ khó lường. Để thực hiện mục tiêu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, đòi hỏi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của lực lượng công an rất nặng nề.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, toàn ngành công an tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng; triển khai sáng tạo, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của lực lượng công an.

Thường xuyên gắn chặt công tác an ninh với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài yên tâm đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh. Phải xem phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là một bộ phận khăng khít, không thể tách rời phong trào thi đua yêu nước của toàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng công an phải hướng tới mục tiêu rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nêu cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân.

Lực lượng công an phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp tốt các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng an ninh tỉnh nhà trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa, xứng đáng với truyền thống 75 năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Hiện nay, lực lượng Công an Hà Tĩnh đang phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: "Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9; 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp ủy, chính quyền đối với công tác đảm bảo ANTT. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT vào thực tiễn công tác. Củng cố và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Thùy Dương