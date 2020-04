Công an Hương Sơn vừa phòng dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các điểm cách ly tập trung cũng như trên địa bàn.

Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh triển khai công tác đảm bảo ANTT tại khu cách ly y tế Cổng B (xã Sơn Tây)

Đến thời điểm này, huyện Hương Sơn có gần 4.000 người ở nước ngoài và các tỉnh trong nước đang có dịch về địa phương, trong đó 601 người đang thực hiện cách ly tập trung. Trong số đó có 83 người ngoại tỉnh nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Là huyện biên giới – nơi trực tiếp tiếp nhận số lượng lớn người từ Lào, Thái Lan về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên Hương Sơn được chỉ định bố trí thành lập điểm cách ly y tế tập trung của tỉnh tại khu vực Cổng B (xã Sơn Tây) để tiếp nhận số lao động này.

Ngay trong đêm 19/3, các lực lượng chức năng tỉnh và huyện Hương Sơn đã tiếp nhận, làm thủ tục ổn định nơi ăn chốn ở cho gần 400 người tại khu cách ly y tế Cổng B. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh tiếp nhận số lượng lớn người lao động về từ nước ngoài vào khu cách ly y tế.

Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Hồng, Đồn Biên phòng Sơn Hồng đảm bảo ANTT tại khu cách ly trường mầm non xã

Đại úy Nguyễn Huy Chương – Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, xác định ngoài nhiệm vụ đảm bảo điều kiện hậu cần, y tế do lực lượng quân sự, y tế đảm nhận thì việc quan trọng nhất lúc này là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong và ngoài khu cách ly. Trước đó, ngay sau khi số lao động hoàn thành thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với biên phòng, hải quan tiếp nhận và bố trí xe dẫn đường đưa về khu cách ly tập trung.

Ngoài 2 điểm cách ly y tế tập trung của tỉnh và huyện, đến nay Hương Sơn đã bố trí 24 điểm cách ly tập trung tại các xã, thị trấn. Tại các điểm này, Công an huyện đã xây dựng phương án cụ thể, trong đó phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS, Trung tâm Y tế huyện đưa người vào điểm cách ly; bố trí các chốt, phân công cán bộ, chiến sĩ chốt trực 24/24h tại vòng ngoài để hỗ trợ lực lượng y tế; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.

“Chúng tôi từ Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và được bố trí cách ly tập trung tại khu vực Cổng B. Nhiều người khi về cũng mang theo một số tiền mặt, đồ dùng đắt tiền nên lúc đầu rất lo lắng về chuyện bảo quản tiền, đồ đạc. Tuy nhiên, nhờ lực lượng công an canh gác rất nghiêm ngặt vòng trong, vòng ngoài nên mọi lo lắng nhanh chóng xua tan. Trong suốt đợt cách ly, mọi người đều đảm bảo an toàn về sức khỏe và tài sản” - một người dân Can Lộc cách ly tại Cổng B chia sẻ.

Lực lượng công an bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Các chốt có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn, tuyệt đối không để người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly và người đang cách ly ra ngoài, với mục tiêu đảm bảo an toàn và quan trọng nhất là các yếu tố về phòng dịch.

Công an huyện Hương Sơn cũng đã chỉ đạo công an các xã phối hợp chính quyền các địa phương tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, không để sót, lọt các trường hợp trong diện cần theo dõi, cách ly. Đặc biệt, khi tỉnh ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại khu cách ly Cổng B, việc rà soát những người về từ vùng dịch, những người tiếp xúc F1, F2, F3… càng được thực hiện chặt chẽ, vừa ổn định tình hình trong khu cách ly, vừa đảm bảo không để người dân bên ngoài hoang mang, có những hành động kỳ thị, quá khích.

Công an Hương Sơn xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Trần Thị Thanh T. (SN 2001, trú tại xã Sơn Hàm) - chủ tài khoản Facebook Trần Thủy về hành vi vi phạm cung cấp nội dung thông tin sai sự thật

Cơ quan chức năng làm việc với Ngô Xuân Đình (áo đen) sinh năm 1992, quê ở xã Hòa Hải (Hương Khê – Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản facebook “Ngô Xuân Đình” đăng 2 hình ảnh và nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của đội ngũ y tế và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Cổng B - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, Công an huyện Hương Sơn tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ tự quản thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử lý các chủ nhà hàng, quán cà phê, karaoke…, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu nghiêm túc chấp hành chỉ thị. Trong đợt này, Công an Hương Sơn đã xử phạt và làm rõ 3 trường hợp vi phạm đăng nội dung thông tin sai sự thật trên facebook và 1 trường hợp không chấp hành cách ly y tế tại nhà.

Với những nỗ lực trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an huyện Hương Sơn đang góp phần quan trọng chung tay cùng cả hệ thống chính trị huyện nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo bình yên cho nhân dân.

Bá Tân - Ánh Dương