Công an Lộc Hà linh hoạt, sáng tạo trong cấp căn cước công dân cho trường hợp đặc thù

Vào cuộc với trách nhiệm cao, linh hoạt trong bố trí lịch làm việc, sáng tạo trong cách lấy dấu vân tay, đến nay, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã làm được 40% tổng số thẻ căn cước công dân (CCCD) và đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng lộ trình.

Hơn 10h đêm nhưng nhiều công dân thị trấn Lộc Hà vẫn chờ để làm CCCD.

Thượng úy Hoàng Văn Bé - Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà thông tin: “Do đặc thù của một địa phương rộng, có nhiều công dân đi làm ăn xa hoặc lao động trên biển… nên việc huy động bà con đi làm đầy đủ, đúng kế hoạch khá khó khăn. Trước tình hình đó, chúng tôi đã cùng chính quyền địa phương thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để mọi người dân đều hiểu được tác dụng của việc làm thẻ CCCD. Khi biết được lợi ích thiết thực của nó (không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi làm các thủ tục hành chính, bảo mật cao, tích hợp được nhiều thông tin cá nhân...) thì bà con đã tích cực hợp tác.

Ngoài ra, khi công dân trên địa bàn thị trấn Lộc Hà đồng loạt đi làm CCCD, Công an huyện Lộc Hà đã đề xuất tăng cường (12 lượt người, làm 2 ca) từ Công an tỉnh về giúp. Nhờ vậy, chỉ trong vòng 5 ngày đã cơ bản hoàn thành 5.000 thẻ CCCD trên địa bàn, sớm hơn gần 2 ngày so với dự kiến”.

Bà Nguyễn Thị Hoa (đang lăn dấu vân tay) ở thị trấn Lộc Hà nhận xét: Người đến làm căn cước công dân đông nhưng rất trật tự, các cô chú công an luôn nhiệt tình hỗ trợ, nhất là đối với những người già cả, vận động chậm, dấu vân tay mờ như chúng tôi.

Ở xã Thạch Châu, để đảm bảo đúng tiến độ, giảm thiểu sai sót, 15 cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện Lộc Hà và công an các xã được điều động tăng cường chia thành 3 ca làm việc hết mình, liên tục suốt ngày đêm. Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác đã có sự phân chia, bố trí thời gian, địa điểm thực hiện khoa học, hợp lý, tạo điều kiện tối đa cho người làm để đạt tiến độ nhanh nhất.

Theo Thượng úy Mai Đức Bình - Trưởng Công an xã Thạch Châu: “Do đặc thù của xã có Trường THPT Mai Thúc Loan đóng chân nên ban ngày ưu tiên cho các em học sinh (gần 1.500 người) để vừa tranh thủ được thời gian sau giờ học, vừa hạn chế các em đi lại vào ban đêm, dễ mất an toàn. Còn ca đêm thì chúng tôi phục vụ bà con trong xã (hơn 6.000 người). Với cách bố trí đó, chúng tôi đã hạn chế được sự chồng chéo, lộn xộn, tăng hiệu quả xử lý và đến thời điểm này đã có hơn 4.500/7.000 người đã được làm CCCD, số còn lại đang rà soát để làm kịp tiến độ...”

Công an huyện Lộc Hà tăng cường cùng Công an xã Thạch Châu làm CCCD cho học sinh và giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan.

Thiếu tá Hồ Văn Kiêm - Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Lộc Hà cho biết: Do đặc thù của một huyện có nhiều lao động làm nghề biển, nghề muối, lao động tự do, lao động nặng nên vân tay bị mờ, vân tay tổn thương, khó khăn trong việc thu nhận, lấy dấu vân tay, mất nhiều thời gian.

Vì vậy, ngoài việc kiên trì thực hiện, chúng tôi cũng đã áp dụng nhiều thủ thuật, biện pháp như hướng dẫn ngâm tay vào nước đá, dùng phấn rôm, bột trapha khử mùi, máy sấy tóc để làm khô mồ hôi, vệ sinh tay sạch sẽ khi đi làm việc đồng về... nhằm đảm bảo thu thập được số lượng nhiều nhất có thể trong một ngày.

Đối với những người lao động nặng, dấu vân tay bị mờ hoặc bị tổn thương thì được hướng dẫn vệ sinh sạch sẽ và ngâm vào nước đá để tăng khả năng thu nhận của máy lấy vân tay.

Theo số liệu thống kê, toàn huyện Lộc Hà có 78.376 người trên 14 tuổi phải làm CCCD. Sau 2 tháng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt và hiệu quả, đến thời điểm này, Công an huyện Lộc Hà đã làm CCCD được hơn 31.000 người (đạt gần 40%). Các địa phương đã cơ bản làm xong như: Mai Phụ, Hồng Lộc, Tân Lộc, Phù Lưu, thị trấn Lộc Hà.

Người dân soát xét, đối chiếu lại thông tin sau khi hoàn tất các thủ tục.

“Khối lượng công việc còn khá nhiều, khó khăn đang tiếp tục phát sinh, vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/6, tới đây, chúng tôi sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, sự hợp tác của công dân. Các tổ công tác sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương để đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, thông tin và xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để rà soát công dân đang làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động và các đối tượng già cả, đau ốm không đi lại được nhằm có biện pháp triển khai thực hiện các thủ tục cấp thẻ CCCD hiệu quả, chính xác nhất…” - Thiếu tá Hồ Văn Kiêm thông tin thêm.

Tiến Dũng