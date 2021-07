Công an Thạch Hà ngày đêm “lăn lộn” chống dịch ở Thạch Long

Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Thạch Long, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã điều động tối đa lực lượng để tham gia kiểm soát, phòng dịch, đảm bảo ANTT, đặc biệt là truy vết các F1, F2…

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Sau một ngày được ngơi nghỉ chút ít, hôm nay (1/7), lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại vùng dịch xã Thạch Long lại tiếp tục bận rộn với công tác truy vết do trên địa bàn xuất hiện thêm 5 ca bệnh mới.

“Các ca bệnh đều thuộc thôn Đông Hà 2. Hiện chúng tôi đang phối hợp với lực lượng y tế để tức tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan”, Thượng úy Đặng Đình Hiếu – Tổ trưởng tổ truy vết của Công an huyện Thạch Hà cho hay.

Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa 2 thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2.

Được biết, tổ truy vết là lực lượng “phản ứng nhanh” của Công an Thạch Hà gồm 27 cán bộ, chiến sỹ, riêng tại xã Thạch Long thời điểm này có 6 cán bộ, chiến sỹ thường trực trên địa bàn.

“4h 20 phút, ngày 28/6, ngay sau khi có thông tin về ca bệnh N.T.T (SN 1950, trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long), Tổ truy vết đã nhanh chóng có mặt để triển khai phương án điều tra, truy vết. Anh em đã cùng với lực lượng y tế huyện, CDC Hà Tĩnh tiếp cận nhà bệnh nhân để nắm lịch trình di chuyển, quá trình tiếp xúc, thông tin về dịch tễ nhằm xác định các trường hợp F1, thông báo cho các trường hợp F1 dừng đi lại, chờ lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức đưa đi cách ly y tế theo quy định...”, Thượng úy Đặng Đình Hiếu cho biết thêm.

Tổ truy vết của Công an huyện Thạch Hà phối hợp với lực lượng y tế xác định các trường hợp liên quan của ca bệnh N.T.T.

Sau khi xác định được các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T, Tổ truy vết chia thành 2 tổ nhỏ hơn để tiến hành thần tốc điều tra dịch tễ các trường hợp F1. Lúc này, công tác truy vết mới thực sự quyết liệt, khó khăn hơn nhiều do lịch trình di chuyển của người liên quan cũng như thời tiết rơi vào cao điểm nắng nóng.

“Thời tiết nắng nóng, hằng ngày lại phải trùm kín từ đầu đến chân bộ quần áo bảo hộ y tế; làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya, khiến mồ hôi lúc nào cũng vã ra như tắm, miệng khát khô khốc… Nhưng với suy nghĩ: chỉ cần chậm một chút là sẽ có thêm nguy cơ lây nhiễm mới trong cộng đồng, vì thế tất thảy anh em đều quyết tâm, kiên trì vượt qua tất cả mọi khó khăn. Phải truy vết thần tốc, chính xác, triệt để. Đó không chỉ là mệnh lệnh tối thượng của cấp trên giao phó, mà còn là “mệnh lệnh” từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sỹ…”, Trung úy Lê Hoàng Long – thành viên của Tổ truy vết, chia sẻ.

Được biết, tính đến hết ngày 30/6, trên địa bàn huyện Thạch Hà đã xác định được 256 F1 và 1.165 F2, sáng nay (1/7), lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đối với 3 ca bệnh ở thôn Đông Hà 2 vừa được công bố.

Bữa ăn trưa vội vàng của các cán bộ, chiến sỹ ở chốt trực...

Xã Thạch Long hiện thành lập 4 chốt kiểm soát, phòng dịch tại các thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2. Ngoài việc cùng với các lực lượng khác tham gia kiểm soát, chốt chặn tại khu vực phong tỏa, tham gia truy vết những người liên quan đến các ca bệnh, lực lượng Công an xã Thạch Long còn phải thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát ban đêm, để phát hiện, xử lý kịp thời, không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh để trộm cắp, gây mất ANTT trên địa bàn.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thạch Hà đang làm nhiệm vụ tại vùng dịch Thạch Long.

“Ngày 5/6, khi bắt đầu xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tại xã Thạch Long xác định được 56 trường hợp F1 liên quan. Ngay từ thời điểm đó, toàn bộ anh em trong đơn vị đã ăn, ở, làm việc ngay tại trú sở, không rời địa bàn.

Khi tình hình đã tạm lắng xuống, chúng tôi dự định cử luân phiên nhau trực để cho một số anh em về thăm nhà (hầu hết các cán bộ, chiến sỹ công tác ở Công an xã Thạch Long đều có con nhỏ, vừa mới lập gia đình) thì lại xẩy ra ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 ở thôn Đông Hà 2 vào ngày 28/6, nên đành phải gác lại. Tất cả đều phải tập trung cao cho nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT…”, Thượng úy Dương Văn Huy – Trưởng Công an xã Thạch Long chia sẻ.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, động viên các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng dịch ở Thạch Long (ảnh chụp tại thôn Đông Hà 1, ngày 29/6/2021)

Theo Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Công an huyện Thạch Hà, ngay sau khi xuất hiện ca bệnh ở thôn Đông Hà 2, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương tập trung triển khai gấp rút các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài việc thiết lập và kiểm soát chặt chẽ 4 chốt phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 tại 2 thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2, Công an Thạch Hà còn huy động tối đa lực lượng để phối hợp với y tế tiến hành truy vết thần tốc, chính xác, triệt để những trường hợp có liên quan đến ca bệnh và những trường hợp nghi nhiễm Covid-19 để tổ chức cách ly, lấy mẫu theo quy định nhằm khoanh vùng, dập dịch một cách hiệu quả.

“Mỗi cán bộ, chiến sỹ được giao nhiệm vụ đã không quản ngày đêm, thời tiết khắc nghiệt, làm việc hết mình với một nhiệm vụ đó là hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, bảo vệ sự an toàn cho Nhân dân…”, Thượng tá Nguyễn Hoài Việt chia sẻ.

Mai Hoàng – Hồ Quang