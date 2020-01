Công an Thạch Hà tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Canh Tý

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, trộm cắp, đánh bạc, cho vay nặng lãi...

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, năm 2019, Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện bắt giữ 107 vụ/134 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường, thu giữ 162 kg pháo, 4 tấn hàng hóa trị giá gần 200 triệu đồng;

Phát hiện bắt giữ 9 vụ/14 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 3,562g heroin, 4,4785g ma túy tổng hợp, 0,43571g Pethidine và một số tang vật liên quan.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà báo cáo kết quả công tác công an năm 2019

Công an huyện cũng đã phát hiện bắt giữ 61 vụ/188 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 340 triệu đồng; 4 vụ/4 đối tượng cho vay tiền theo hình thức tín dụng đen, tổng số tiền cho vay trên 4 tỷ đồng; xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 1,6 tỷ đồng…

Công an huyện Thạch Hà bắt giữ vụ vận chuyển 10.000 bao thuốc lá lậu trên đường từ Quảng Trị ra Hà Nội.

Về công tác cán bộ, năm 2019, Công an huyện đã điều động 10 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã 4 địa phương trong huyện.

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ các chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn. Đồng thời tích cực tham gia, hỗ trợ các xã điểm NTM, NTM nâng cao hoàn thiện các tiêu chí…

Trung tá Hồ Thế Thịnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nêu rõ những mặt khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, từ đó kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Công an huyện đạt được trong năm 2019. Những đóng góp của lực lượng vũ trang nói chung và Công an huyện Thạch Hà nói riêng đã góp phần rất lớn trong việc ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN.

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Công an huyện Thạch Hà tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời giải quyết tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn;

Triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn của tỉnh, huyện; Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý…

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 63 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tặng bằng khen và giấy khen. Công an huyện được Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2019.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 6 tập thể...

và cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019.

Lê Tuấn - Thúy Quỳnh