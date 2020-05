Công an Thạch Hà triển khai các phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATGT cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, chính thức khai mạc vào sáng mai (27/5).

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) triển khai kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX

Thượng tá Nguyễn Minh Triển - Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: “Đại hội Đảng bộ Thạch Hà không chỉ là sự kiện chính trị lớn của địa phương mà còn mở màn cho đại hội cấp huyện trên toàn tỉnh, do đó, 100% cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống".

Chiến sỹ Đội An ninh kiểm tra việc vận hành thiết bị bộ đàm...

Trên tinh thần đó, trước đại hội, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm ổn định tình hình cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền định hướng dư luận, đảm bảo an ninh truyền thông; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an huyện lắp đặt hệ thống camera an ninh khu vực tổ chức đại hội để hỗ trợ công tác bảo vệ.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, triệt để của lực lượng Công an huyện, tình hình an ninh chính trị tại Thạch Hà trước khi diễn ra đại hội cơ bản ổn định.

... và nghiên cứu kỹ các phương án bảo vệ đại hội.

Theo Thượng úy Lê Văn Hải - Đội trưởng Đội An ninh: “Công an huyện đã phân công 9 tổ công tác với số lượng 60 cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội”.

Đến nay, các phương án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đảm bảo cho đại hội điểm đầu tiên trên toàn tỉnh diễn ra thành công.

Dương Vinh