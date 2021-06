Công an TP Hà Tĩnh trao tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Nghệ An

Công an TP Hà Tĩnh vừa phát động đóng góp những món quà thiết yếu để hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19.

Sáng 27/6, Công an TP Hà Tĩnh đã đến động viên tinh thần, trao tặng các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ, chiến sỹ Công an TP Vinh, Công an huyện Nam Đàn, Bệnh viện huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Đoàn đã đến trao 100 két nước khoáng, 15 thùng nước ngọt, 20 thùng mỳ tôm ăn liền, 15 thùng lương khô cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của Công an TP Vinh. Trong ảnh: Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh gửi lời chia sẻ, động viên đến Thượng tá Trần Văn Đoan - Phó Trưởng Công an TP Vinh cùng lực lượng trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp ở TP Vinh.

Thượng tá Trần Văn Đoan - Phó Trưởng Công an TP Vinh bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Công an TP Hà Tĩnh. Đồng thời, khẳng định sự gắn bó keo sơn của người dân Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ là động lực to lớn để TP Vinh và tỉnh Nghệ An sớm giành thắng lợi trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Trong ảnh: Thượng tá Trần Văn Đoan - Phó Trưởng Công an TP Vinh (trái) và Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh thể hiện tinh thần quyết tâm chống dịch.

Tiếp đó, đoàn trao tặng 15 thùng nước, 2 thùng khẩu trang cho Công an huyện Nam Đàn.

Đoàn cũng đã kết nối trao tặng Bệnh viện huyện Nam Đàn một phòng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm di động do công dân Phan Thiện Chiến (phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh) thiết kế, hoàn thiện với trị giá 20 triệu đồng. Những món quà nhu yếu phẩm trao tặng trong đợt này được đóng góp từ các cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Tĩnh nhằm chia sẻ, động viên tinh thần đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh Nghệ An.

N.O - H.L