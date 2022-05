Công an TP Hải Phòng nhất hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân

Tại hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND bảng thi số 4, Công an TP Hải Phòng đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về Công an Hà Tĩnh.

Chiều 31/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) - vòng loại bảng thi số 4. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo hội thi Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Các vận động viên tham dự môn bắn súng tại trường bắn huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Bảng thi số 4 với gần 1.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ công an 8 tỉnh và 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, gồm: Hà Tĩnh, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và liên quân Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Công an Hà Tĩnh với phần thi tình huống ứng dụng võ thuật CAND.

Trong 2 ngày tranh tài, các đội thi đều nỗ lực hết mình tham gia đạt kết quả tốt ở những nội dung, gồm: Duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa Quyền 52 động tác; bắn các loại súng ngắn CZ75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp trao thưởng giải toàn đoàn cho các đơn vị dự thi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nhấn mạnh: Hội thi là dịp đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của công an các đơn vị, địa phương; biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân; góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an Hà Tĩnh trao giải cho các đội thi đạt thành tích cao trong môn bắn súng.

Quá trình tổ chức hội thi đã thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và nội dung, chương trình theo kế hoạch của Bộ Công an, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Các thành viên Ban Giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, chính xác; tổ thư ký, trọng tài thống kê đầy đủ, cập nhật kịp thời tình hình và kết quả từng nội dung thi. Các đội và vận động viên tham gia thi đã khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và quy chế thi.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao phần thi bắn điểm xạ súng tiểu liên AK và bài bắn vận động súng CZ75.

Với thành tích đạt được, Ban Chỉ đạo hội thi đã quyết định trao 54 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội thi Công an TP Hải Phòng; giải nhì toàn đoàn thuộc về đội thi Công an tỉnh Hà Tĩnh; các đội thi Công an Nghệ An, Công an Hà Nam đồng giải ba.

Văn Đức