Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên - Trưởng phòng An ninh Công giáo (Cục An ninh nội địa) giữ chức Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Chiều ngày 5/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Báu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Lê Khắc Thuyết – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Văn Luận – Chuyên viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; Thượng tá Đinh Việt Dũng – Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Tại buổi lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên - Trưởng phòng An ninh Công giáo (Cục An ninh nội địa) giữ chức Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên được giao nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Hà Tĩnh, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để tân Phó Giám đốc tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trên cương vị công tác mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm…

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên

Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, hết lòng, hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công an Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên phát biểu nhận nhiệm vụ

Thanh Ngà – Sỹ Quý