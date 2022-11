Cụm Thi đua số 5 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trong năm 2022, đã có 2.079 lượt tập thể và 6.206 lượt cá nhân thuộc công an 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được các cấp khen thưởng.

Ngày 22/11, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cụm Thi đua số 5 - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an; đại diện Văn phòng Bộ Công an và công an các tỉnh trong Cụm Thi đua số 5 gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình hành động, nhiệm vụ công tác công an năm 2022, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 5, Bộ Công an đã chủ động, sáng tạo, triển khai với nhiều hình thức phong phú, nội dung đổi mới; tạo tiền đề, động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác.

Trong đó, đã chú trọng tổ chức các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và của ngành, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh kinh tế, xã hội, tôn giáo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Tập trung làm tốt công tác đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, tội phạm liên tỉnh, liên quốc gia; điều tra, khám phá nhiều vụ án mà dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường lực lượng, phương tiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Tiếp tục phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân qua phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối chiếu với các chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao và các nội dung trọng tâm theo chương trình hành động của Cụm Thi đua số 5, các đơn vị trong cụm đã bám sát chương trình hành động và hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác. Việc phối hợp công tác giữa các đơn vị tiếp tục được duy trì thường xuyên, thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, đã có 2.079 lượt tập thể và 6.206 lượt cá nhân thuộc công an 6 tỉnh được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tiến hành thảo luận, thống nhất suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bàn giao trách nhiệm đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua năm 2023 cho Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2023, Cụm Thi đua số 5 phấn đấu tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an phát động và giao ước thi đua của cụm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Bộ Công an. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng, nâng cao đời sống tinh thần, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) đánh giá cao kết quả các đơn vị đã đạt được, ghi nhận Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5. Những kết quả các đơn vị đạt được đã góp phần vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân.

Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đề nghị các đơn vị trong Cụm Thi đua số 5 cần siết chặt và làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng theo đúng trình tự, thủ tục mà Bộ Công an quy định.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh trao quyền Cụm trưởng, Cụm phó Cụm Thi đua số 5 cho Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị.

Hùng - Quý - Nga