Đại tá quê Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Đại tá Lê Quang Nhân (quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vừa được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 20/3.

Ngày 16/3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 1268 /QĐ-BCA về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân (54 tuổi, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 20/3.

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Lương và các chế độ, chính sách khác của Đại tá Lê Quang Nhân do Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện theo quy định. Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bình Thuận và Đại tá Lê Quang Nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đại tá Lê Quang Nhân từng làm Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7/2018, ông Nhân được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đến đầu tháng 5/2020, Đại tá Lê Quang Nhân được Bộ Công an điều động về lại Đồng Nai và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tin liên quan: Thượng tá người Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng ... Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch - Thượng tá Trần Anh Sơn (người Hà Tĩnh) được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Báo Tiền phong