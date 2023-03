Đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, công tác.

Nhân viên Kho K19 lau chùi, bảo quản súng

Như thành thói quen, ngày nối ngày, cán bộ, nhân viên Kho K19 (thuộc Phòng Kỹ thuật) luôn bận rộn với những công việc quen thuộc, cụ thể của mình. Hôm nào, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Duẩn (thủ kho quân khí) cũng cùng với đồng đội cũng sắp xếp vũ khí, trang bị ngăn nắp, đúng từng hạng mục theo phương châm “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra” và thường xuyên theo dõi, cập nhật sổ sách theo chế độ quy định.

Thiếu tá Nguyễn Văn Duẩn cho biết: “Với chức trách và nhiệm vụ được giao, bản thân tôi luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm để bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra tốt vũ khí, trang thiết bị quân sự trong kho của đơn vị. Tất cả các hoạt động hàng ngày đều được thực hiện cẩn thận, chuẩn xác, đúng quy trình, theo quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Để đảm bảo an toàn, công tác kiểm tra luôn được thực hiện thường xuyên ở K19.

Kho K19 có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo vệ một lượng vũ khí rất lớn, phục vụ cho hoạt động SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao... của LLVT toàn tỉnh. Đơn vị đã tập trung sửa chữa, bảo quản kiểm soát gần 3.000 m2 nhà kho vũ khí, nhà xưởng, nhà xe; bổ sung đầy đủ trang thiết bị và vận hành tốt hệ thống phòng cháy chữa cháy; tổ chức kiểm tra, đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét và hệ thống điện; củng cố các ụ chắn nổ lây khu kỹ thuật...

Đại úy Nguyễn Duy Giang - Chủ nhiệm Kho K19 cho hay: “Cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, cố gắng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, đạn dược, trang thiết bị ngày một tốt hơn. Chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở anh em thực hiện nghiêm các quy định để vũ khí luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của LLVT tỉnh nhà”.

Cán bộ, nhân viên Trạm sửa chữa Z12 “bắt bệnh” cho xe (ảnh T.L)

Trạm sửa chữa Z12 (thuộc Phòng Kỹ thuật) là địa chỉ sửa chữa và đăng kiểm toàn bộ xe, máy được biên chế trong LLVT. Do các phương tiện hầu hết đã qua sử dụng nhiều năm, để bảo đảm hoạt động tốt, cán bộ, nhân viên ở đây luôn chú trọng nâng cao tay nghề, đúc rút kinh nghiệm chẩn đoán “bệnh”, có phương án khắc phục hiệu quả nhất.

Khi tiến hành sửa chữa, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật luôn cẩn trọng, hiệu chỉnh tỷ mỹ, chịu khó khắc phục từng chi tiết... Nhờ vậy, bình quân mỗi năm, trạm đã cho “xuất xưởng” khoảng 300 lượt xe đến sửa chữa, bảo dưỡng và 100 lượt đăng kiểm, đảm bảo đạt bình quân gần 1 triệu km an toàn/năm.

Kiểm tra, niêm phong kho đạn ở Ban CHQS huyện Thạch Hà.

Để phục vụ tốt cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, công tác, ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố thuộc LLVT Hà Tĩnh đều luôn quan tâm, chăm lo thực hiện tốt công tác kỹ thuật.

Trên tinh thần hưởng ứng cuộc vận động về “Quản lý, khai thác vũ khí tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” của Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), các đơn vị đã chủ động vào cuộc bằng những việc làm cụ thể, nhất là nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của bộ đội để công tác bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ vũ khí đạt kết quả tốt nhất.

Kiểm tra tủ súng phục vụ nhiệm vụ SSCĐ ở Ban CHQS huyện Thạch Hà.

Thượng tá Phan Huy Tiệp – Chính trị viên Ban CHQS huyện Thạch Hà thông tin: “Chúng tôi luôn quan tâm và tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kỹ thuật. Theo đó, hàng ngày đơn vị đều thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng các loại súng SSCĐ; hàng tuần đều thực hiện “Ngày kỹ thuật” (vào thứ 5) và quản lý, bảo dưỡng đối với các loại vũ khí, trang bị khác.

Cùng với đó, chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở ban CHQS của 22 xã, thị trấn trực thuộc chấp hành nghiêm các chế độ bảo quản, bảo dưỡng súng đạn, trang bị theo quy định”.

Các chiến sỹ Trung đoàn 841 lau chùi, bảo quản súng sau mỗi ngày huấn luyện.

Trung tá Trần Hữu Dũng - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong các mặt công tác và giúp bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ để đáp ứng nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới.

Tiến Phúc – Dương Hoàng