Đảm bảo biên giới Hà Tĩnh bình yên trong những ngày nghỉ lễ

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, BĐBP Hà Tĩnh đã huy động tối đa 100% quân số, bố trí đầy đủ phương tiện, trang bị, vũ khí để bảo vệ biên giới gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để gắn bảo vệ biên giới với phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép, BĐBP Bản Giàng thường xuyên phối hợp, giúp đỡ các lực lượng chức năng của nước bạn Lào (ảnh hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho tổ công tác Đại đội Bảo vệ biên giới 311).

Những ngày này, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) đã huy động toàn bộ quân số của đơn vị và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng để chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, hoạt động của các loại đối tượng. Các tổ công tác xuống các thôn, xóm vùng biên để nắm bắt diễn biến tư tưởng quần chúng nhân dân, phối hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tiến hành thăm hỏi, tặng quà, nhắc nhở người dân vùng biên nâng cao ý thức, nhận thức phòng ngừa dịch bệnh.

Trung tá Nguyễn Tiến Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Trong dịp này, chúng tôi đã bố trí lực lượng tại 2 chốt chặn và 1 tổ tuần tra hằng ngày trên hơn 19 km và 6 cột mốc để gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với việc ngăn chặn tình trạng một số lao động làm ăn ở Lào, Thái Lan về nước qua đường tiểu ngạch để tránh cách ly, gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng.

Cùng với đó, chúng tôi còn bố trí 2 tổ tuần tra phới hợp với công an xã, dân quân tự vệ, kiểm lâm để tuần tra địa bàn trọng điểm. Đơn vị cũng đã hiệp đồng chặt chẽ với Đồn Công an 515, Đại đội Bảo vệ biên giới 311 của nước bạn Lào triển khai các biện pháp bảo vệ ANTT, đảm bảo biên giới tuyệt đối bình yên, an toàn”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chốt chặn các đường tiểu ngạch để ngăn chặn tình trạng vi phạm quy chế biên giới, ngăn ngừa bọn phản động, buôn lậu, vượt biên...

Công tác bảo vệ biên giới gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội cũng được tập trung cao độ ở tuyến trọng điểm Cửa khẩu Cầu Treo. Xuyên suốt đường biên dài hơn 43 km luôn có các chốt chặn ở các khu vực trọng yếu như: hai bên cánh gà cửa khẩu, eo Cô gái, gần mốc 473 hướng thủy điện Hương Sơn, thôn Hà Trai và Vũng Tròn (xã Sơn kim 1), thôn Làng Chè (Sơn Kim 2)… hoạt động liên tục 24/24 để ngăn chặn người qua lại khu vực biên giới và các hành vi phạm pháp khác.

Thượng tá Phan Duy Vị - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin: “Trong dịp này, ngoài 100% cán bộ, chiến sỹ của đơn vị thì chúng tôi còn được tăng cường 50 người từ Bộ Chỉ huy và các đồn tuyến biển. Toàn bộ quân số này được chia làm 8 chốt bố trí khắp vị trí trọng điểm trên đường biên, khu vực cửa khẩu và các thôn xóm trọng yếu. Nhờ tập trung lực lượng cao độ, chủ động xây dựng các phương án hành động... nên những ngày qua trên tuyến biên giới do đơn vị phụ trách không xẩy ra vụ việc nào”.

Những ngày nghỉ lễ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang thường xuyên xuống tận bờ biển để nắm bắt tình hình sản xuất, an ninh trật tự để có phương án vào cuộc kịp thời, hiệu quả.

Các đồn biên phòng tuyến biển cũng đang tập trung vào cuộc để vừa đảm bảo tình hình ANTT trên bờ, trên biển, giữ vững chủ quyền biển đảo, ngăn chặn tàu giã cào.

Thượng tá Đào Đức Cư - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kỳ Khang cho biết: “Dịp nghỉ lễ này, chúng tôi luôn đảm bảo 100% quân số, sẵn sàng ứng trực, bám nắm các địa bàn trọng điểm, các mục tiêu quan trọng và triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng. Nhờ vậy, tình hình trên địa bàn biên phòng do đơn vị quản lý cơ bản ổn định, nhân dân yên tâm sản xuất, mọi người phấn khởi đón lễ”.

Xem màn chiến đấu bảo vệ mục tiêu của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Khi tiếng kẻng báo động được vang lên, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhanh chóng triển khai lực lượng. Trong vòng chưa tới 5 phút, các chiến sỹ đã vào vị trí “sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu.”

“Mùa xuân biên giới, súng anh gác trời xa...” Ngày cuối năm, trong khi hầu hết người dân đang tất bật làm nốt những công việc cuối cùng để đón tết sum vầy bên gia đình thì những người lính Biên phòng Hà Tĩnh vẫn chắc tay súng, bám biên cương để canh giữ cuộc sống bình yên, cho nhân dân vui tết đón xuân an bình, hạnh phúc...

Tiến Phúc