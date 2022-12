Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Trung tướng Hà Thọ Bình

Chúc mừng Trung tướng Hà Thọ Bình vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Trung tướng Hà Thọ Bình, đồng thời là niềm vui, niềm tự hào chung của LLVT Quân khu 4.

Toàn cảnh buổi chúc mừng.

Sáng 27/12, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4 và được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Đi cùng đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh ...

... và lãnh đạo Quân khu 4 tham dự.

Trong không khi nồng ấm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022.

Đặc biệt, nhiệm vụ quân sự quốc phòng thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, tham gia kịp thời nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4.

Chúc mừng Trung tướng Hà Thọ Bình vừa được Đảng, Nhà nước tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4 và được thăng quân hàm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Trung tướng Hà Thọ Bình, đồng thời cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của cả LLVT Quân khu 4.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tin tưởng trên cương vị mới Trung tướng Hà Thọ Bình cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm theo dõi, đồng hành cùng địa phương và LLVT Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình trân trọng cảm ơn sự đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để LLVT quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, lãnh đạo, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh và Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu vừa được bổ nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng; Đại tá Đoàn Xuân Bường giữ chức vụ Phó Chính ủy Quân khu 4.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu vừa được bổ nhiệm Tham mưu trưởng Quân khu...

... và Đại tá Đoàn Xuân Bường giữ chức vụ Phó Chính ủy Quân khu 4.

Tin liên quan: Bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 4 Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh được giao phụ trách Quân khu 4.

Lê Đức - Đinh Thanh