Đức Thọ triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2022

Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa khen thưởng, biểu dương 16 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2021.

Chiều 24/12, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh.

Năm 2021, Đức Thọ đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH.

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS), Công an huyện thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định ANTT. Chủ động phối hợp nắm bắt, dự báo chính xác tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn, Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng Công an huyện và Thượng tá Trần Minh Đức - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai có hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, góp phần củng cố xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh.

Lực lượng vũ trang cũng luôn xung kích trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Năm 2022, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang, công an huyện đặt ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN, trong đó tập trung một số nội dung như: Gắn phát triển kinh tế với củng cố QP-AN; tập trung công tác đảm bảo ANTT; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; triển khai tốt công tác phòng chống dịch COVID-19...

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc nhiệm vụ QP-AN; tiếp tục nắm và dự báo chính xác các diễn biến tình hình, xác định rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động để đấu tranh, xử lý kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị - TTATXH.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông trao bằng khen của Bộ Tư lệnh QK4 cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021...

Lãnh đạo huyện Đức Thọ trao thưởng cho 16 tập thể và 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP- AN năm 2021.

Đức Phú