Góp phần thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Công tác phối hợp hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chiều 21/6, tại huyện Cẩm Xuyên, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) đã tổ chức hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào).

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Trịnh Thanh Bình – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình và Đại tá Bun Lợt Búp Pha Văn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn đồng chủ trì.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng và biên bản hội đàm, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Quảng Bình (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn (Lào) đã tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Lào;

Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của 2 bên.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại hội đàm.

Các đồn biên phòng của BĐBP Hà Tĩnh và Quảng Bình đã phối hợp Đại đội bảo vệ biên giới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn tuần tra song phương; hỗ trợ thuốc y tế, lương thực, thực phẩm cho đại đội và người dân các bản tiếp giáp; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thăm thân, trao đổi, mua bán hàng hóa, khám chữa bệnh…

Tại hội đàm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn đã thống nhất ký kết nhiều nội dung hoạt động quan trọng. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “thỏa thuận hợp tác biên phòng” giữa Bộ Tư Lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Cục Bộ đội biên phòng, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào; thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam – Lào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật cho nhân dân 2 bên biên giới.

Đại tá Trịnh Thanh Bình – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội đàm.

Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm an ninh quốc gia, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vưc biên giới; tuần tra song phương bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới.

Tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, công tác đảng, công tác chính trị; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị cơ sở nhằm tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa 2 bên. Phối hợp cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, giải quyết các vấn đề về ô nhiểm môi trường xẩy ra ở khu vực biên giới.

Đại tá Bun Lợt Búp Pha Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn phát biểu tại hội đàm.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của 2 bên duy trì và tiếp tục tổ chức ký kết kết nghĩa bản – bản, cụm dân cư 2 bên biên giới, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và ngày càng phát triển.

Các đơn vị ký kết, trao biên bản ghi nhớ tại buổi hội đàm

Trước đó, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muồn (Lào) cũng đã đến tham quan, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Minh Toàn – Thế Mạnh