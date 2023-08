Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đánh giá, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cuối buổi sáng 3/8, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Tham dự có Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; đại diện Bộ Quốc phòng. Về phía Hà Tĩnh có: đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số địa phương liên quan.

Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tổ chức tổng kết diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Phát biểu tại buổi tổng kết diễn tập, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các lực lượng tham gia cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4.

Theo Trung tướng Hà Thọ Bình, Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên của Quân khu tổ chức diễn tập KVPT tỉnh trong năm 2023 và cuộc diễn tập diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, song, các lực lượng đã không ngại khó khăn, gian khổ, với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các giai đoạn diễn tập.

Quá trình diễn tập đã thực hiện đúng các nội dung theo yêu cầu, thể hiện sự mưu trí, linh hoạt, vận dụng tốt kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ; xử lý tình huống đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Các đại biểu tham dự tổng kết diễn tập KVPT tỉnh.

Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch liên quan phù hợp với quá trình phát triển của tỉnh.

Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được để điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình huấn luyện, tổ chức chỉ đạo các cuộc diễn tập tiếp theo đạt kết quả cao; tiếp tục đầu tư nguồn lực để xây dựng tiềm lực KVPT; các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ diễn tập tổ chức hành quân về đơn vị đảm bảo an toàn, tiến hành bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu tổng kết.

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị và các lực lượng vận dụng sáng tạo các nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chủ động nắm tình hình, duy trì việc đối thoại, tiếp công dân, quan tâm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bộ CHQS tỉnh, các huyện, thị xã cần bảo quản, phát huy tốt hệ thống cơ sở vật chất, công sự, hầm hào để phục vụ cho công tác huấn luyện.

Tại buổi tổng kết, Quân khu 4 đã tặng bằng khen cho 25 tập thể, 22 cá nhân; UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen cho 21 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 và Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4 trao bằng khen của Quân khu 4 cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 trao bằng khen của Quân khu 4 cho 22 cá nhân cho thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của UBND tỉnh cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh...

... Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao bằng khen của UBND tỉnh cho 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Văn Đức