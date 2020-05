Hà Tĩnh phát động cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động trong toàn tỉnh, hạn cuối thu bài thi ở cấp tỉnh vào ngày 10/7.

Chiều 28/5, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ ký kết phối hợp triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm, phát động cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

Tham dự lễ ký kết có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, các đơn vị đoàn cơ sở

Các đơn vị đã thống nhất ký kết thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Theo đó, tổ chức sinh hoạt chính trị - truyền thống của Đoàn, Hội, Đội với chủ đề “Tiếp bước lửa anh hùng”; tuyên truyền giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Đại diện Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ký kết công tác phối hợp.

Đặc biệt là triển khai Cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Công an phát động. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong ĐVTN và người dân với các hình thức phù hợp, sáng tạo, hiệu quả.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tâm lý, kỹ năng… cho thanh niên là phạm nhân; rà soát, hỗ trợ giúp đỡ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy…

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông mong muốn 2 bên sẽ phối hợp chặt chẽ để chương trình mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa, có ý nghĩa thực tiễn.

Tổ chức hành trình về nguồn, chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, cựu TNXP, thân nhân cán bộ, chiến sỹ công an qua các thời kỳ có hoàn cảnh khó khăn…

Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Công an các huyện, thành phố, thị xã sẽ phối hợp với các cơ sở đoàn triển khai ký kết bằng các hoạt động ý nghĩa. Đoàn thanh niên Công an tỉnh chủ động công tác phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung ký kết sâu rộng, thiết thực”.

Chương trình phối hợp được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân về chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam, những kết quả đạt được trong 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ 1uốc.

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động trong toàn tỉnh, hạn cuối thu bài thi ở cấp tỉnh vào ngày 10/7. Nội dung bao gồm 5 câu hỏi: Câu 1: Ngày truyền thống CAND Việt Nam được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định ngày truyền thống CAND Việt Nam? Câu 2: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 75 năm qua? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng CAND? Câu 3: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Thủ tướng Chính phủ quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc? Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả? Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước hiện nay? Câu 5: Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ CAND, về mối quan hệ giữa quần chúng Nhân dân với lực lượng CAND? Bài dự thi nhận tại Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, số 98, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh.

Nhất Đình