Hà Tĩnh phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ đã tạo sức mạnh để giữ vững an ninh quốc gia, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại tổ dân phố 4 (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) và tặng quà chúc mừng bà con nhân dân.

Qua 17 năm triển khai thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/2005), Công an Hà Tĩnh đã tập trung đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp phát động phong trào, nhân rộng các hình thức cam kết, giao ước thi đua, xây dựng các mô hình, điển hình về đảm bảo ANTT; chú trọng thực hiện hiệu quả công tác dân vận của lực lượng công an, nhất là ở địa bàn phức tạp về an ninh xã hội, địa bàn đang triển khai các dự án lớn.

Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố. Biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là những gương dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp với các ngành trong công tác bảo vệ ANTT, đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội theo Nghị định 03/CP của Chính phủ…

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chung trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê (8/2022).

Hiện nay, công an các đơn vị, địa phương đang duy trì, củng cố và nhân rộng trên 44 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trên từng địa bàn, lĩnh vực, như: mô hình “5 nhất về ANTT”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ an toàn, đoàn kết, văn hóa”, “Câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm”, “Tổ tự quản, liên gia an toàn về ANTT”, “Địa bàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Dòng họ an toàn về ANTT”, “CLB phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thanh thiếu niên”, “Đảm bảo ANTT địa bàn vùng giáp ranh”, “CLB cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”...

Đồng thời, duy trì hiệu quả quy chế trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, môi trường, tài nguyên… Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể để lựa chọn xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị”. Qua đó, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của Nhân dân trong bảo đảm ANTT.

Công an xã Sơn Hồng thường xuyên xuống địa bàn cơ sở để bám nắm tình hình, trao đổi cùng người dân về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn (8/2022).

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ đã củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua đó, tạo sức mạnh để giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn nhiều hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; bài trừ các tệ nạn xã hội... góp phần đảm bảo ổn định chính trị, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội đặt ra nhiều vấn đề mới hơn. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an Hà Tĩnh thực hiện tốt phương châm: “Ở đâu có dân là ở đó có phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ”. Đây là phương thức tốt nhất để huy động mọi lực lượng tham gia đấu tranh có hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở; đồng thời tạo ra mặt trận rộng khắp để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, qua đó kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia.

Mô hình “Camera an ninh” được lắp đặt tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có kế hoạch duy trì các mô hình đạt hiệu quả; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình. Nghiên cứu, xây dựng mô hình mới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; thanh loại những mô hình không còn tác dụng, kém hiệu quả. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc, khu kinh tế trọng điểm, khu đô thị tập trung theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường. Tăng cường quan hệ phối hợp với quân đội nhân dân, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết về công tác bảo đảm ANTT. Lồng ghép công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở từng đơn vị, địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng NTM và đô thị văn minh”, phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân và hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển KT-XH trên địa bàn.

Từ đầu năm lại nay, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá trên 269 vụ/722 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 93,4%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,9%); thu hồi tài sản tương đương hơn 5 tỷ đồng. Lực lượng công an phát hiện, bắt giữ hơn 136 vụ/231 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 9 bánh heroin, 43.860 viên hồng phiến, gần 78 kg ma túy các loại. Cùng đó là triệt phá 365 vụ/1.681 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu giữ hơn 2,7 tỷ đồng (giảm 53 vụ, 136 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021); 258 vụ/298 đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, tạm giữ 3.600 bao thuốc lá, 7.800 kit test, 9.600 viên thuốc điều trị Covid-19 và nhiều hàng hóa khác trị giá hơn 4 tỷ đồng…

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh