Hà Tĩnh tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, đảm bảo an toàn

Năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hương Khê phát lệnh gọi 129 công dân nhập ngũ, trong đó, 105 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 24 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Các thanh niên Hương Khê nhập ngũ được biên chế về các đơn vị gồm: Sư đoàn 324 - Quân khu 4; Lữ đoàn 414 - Quân khu 4; Trung đoàn 841 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các công dân trúng tuyển đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao quân.