Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 17/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ. Dự lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ, về phía nước bạn Lào có Thiếu tướng Sỉ Phon Chăn Sổm Vông - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn; ông Khăm Vén Păn Nha Nụ Vông - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay. Đoàn Công tác của Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dẫn đầu. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh.