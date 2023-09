Hà Tĩnh và các tỉnh nước bạn Lào tăng cường phối hợp, đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào tăng cường đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, làm thất bại mọi âm mưu nhằm phá hoại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước.

Trong các ngày 6/9 và 8/9, tại thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bolikhămxay và thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã có các cuộc hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Bolikhămxay và Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào). Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, Thiếu tướng Chuông Chăn Lạt Xạ Vông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay, Đại tá Khên Von Lò Văn Xay - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bolikhămxay, Đại tá Thịp Phạ Chăn Phô Xay - Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muồn chủ trì các cuộc hội đàm.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Bolikhămxay.

Tại các cuộc hội đàm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh; Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Bolikhămxay; Công an tỉnh Khăm Muồn đã thông tin, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động thực hiện các nội dung đã ký kết trong năm 2022, khẳng định công tác phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Thiếu tướng Chuông Chăn Lạt Xạ Vông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay, Đại tá Khên Von Lò Văn Xay - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bolikhămxay ký kết biên bản ghi nhớ.

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Bolikhămxay; Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) thống nhất đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới đất liền.

Lực lượng vũ trang các tỉnh của 2 nước tăng cường đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, làm thất bại mọi âm mưu nhằm phá hoại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Đại tá Thịp Phạ Chăn Phô Xay - Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muồn ký kết biên bản ghi nhớ.

Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi thông tin, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, mua bán người; mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền giả, rửa tiền; hoạt động tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuất, nhập cảnh trái phép; khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên; hoạt động di, dịch cư tự do và các vi phạm pháp luật khác có liên quan đến an ninh, trật tự hai bên biên giới.

Phối hợp tổ chức tuần tra song phương, tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ Bộ đội biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của mỗi bên trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới; phối hợp cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường xảy ra ở khu vực biên giới…

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tặng 2 bộ máy vi tính cho Công an huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolikhămxay.

Minh Toàn