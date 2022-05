Hàng trăm cảnh sát phô diễn kỹ năng lái mô tô, nổ súng trấn áp tội phạm

Sáng 10/5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Học viện Cảnh sát Nhân dân đã diễn tập các tình huống lái mô tô, đánh bắt tội phạm, nổ súng giải cứu con tin.

Sáng 10/5, Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND) đã tổ chức diễn tập chào mừng 54 năm ngày truyền thống Học viện CSND, 15 năm thành lập Khoa Cảnh sát vũ trang và chủ động, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 của Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm E02.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Các học viên, sinh viên của Học viện đồng diễn xếp số chào mừng ngày kỷ niệm thành lập.

Khoa Cảnh sát Vũ trang được thành lập năm 2007, đến nay đã đào tạo 22 khoá học viên chuyên ngành Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự với gần 2.000 học viên.

Khoa đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 bằng khen; Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng 2 bằng khen. Ngoài ra, tập thể Khoa Cảnh sát vũ trang và cán bộ, giảng viên của đơn vị còn vinh dự được Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng nhiều giấy khen.

Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện CSND đánh giá, những kết quả trên là sự bổ sung lớn nguồn nhân lực tri thức chất lượng cao cho Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các địa phương trên toàn quốc, góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng CAND nói chung và của Học viện CSND nói riêng.

Trong buổi diễn tập, các học viên đã biểu diễn võ thuật CAND, võ thuật Cảnh sát đặc nhiệm và biểu diễn các tình huống trấn áp tội phạm.

Không chỉ đơn giản là một môn thể thao hay giải pháp bảo vệ bản thân, võ thuật CAND còn thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng CAND nói riêng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các học viên biểu diễn võ thuật

Tình huống nữ học viên Cảnh sát vũ trang trấn áp 3 đối tượng hút chích ma túy

Nữ cảnh sát phô diễn các kỹ năng lái mô tô phân khối lớn

Các chiến sỹ của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 K02 phối hợp với Khoa Cảnh sát vũ trang còn phô diễn các kỹ thuật, chiến thuật xuống dây để tiếp cận nổ súng trấn áp tội phạm bắt cóc con tin, cố thủ trên nhà cao tầng.

Bằng nhiều kỹ chiến thuật, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận tòa nhà

Các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật vừa xuống dây, bắn súng trấn áp tội phạm.

Theo Vietnamnet