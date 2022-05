Hội thảo “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm”

Sáng 20/5, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm”. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chủ trì hội thảo. Đại tá Quân đội Nhân dân Lào Vôngxây Inthakhăm - Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, ngành, đoàn thể Nghệ An; đại biểu các tỉnh thành; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan cùng dự.