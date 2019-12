Hương Khê mở đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Canh Tý

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Các lực lượng vũ trang Hương Khê tham gia lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Tại lễ ra quân, lực lượng công an huyện và các xã, thị trấn nêu quyết tâm và trách nhiệm trong chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu để xử lý kịp thời các vụ việc xẩy ra; tăng cường truy quét, trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Việt phát động lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, công điện, chương trình, kế hoạch của tỉnh và huyện về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và Chỉ thị số 11 ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai thực hiện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội xuân 2020 trên địa bàn huyện.

Tổ chức diễu hành tuyên truyền đấu tranh phòng chống các loại tội phạm

Được biết, trong năm 2019, lực lượng công an huyện đã phối hợp tốt với các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, tập trung xử lý 6 vụ, 10 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt giữ 15 vụ, 18 đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn hơn 60kg pháo; 26 vụ, 29 đối tượng vi phạm quy định về quản lý kinh tế và môi trường; 3 vụ với 10 đối tượng đánh bạc… góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, phấn khởi.

Hoàng Long