Hương Sơn tiếp tục xây dựng thế trận QP-AN toàn dân vững mạnh

Năm 2022, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục nắm chắc tình hình, dự báo chính xác tình hình để xây dựng thế trận QP - AN toàn dân vững mạnh.

Sáng 31/12, huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QP - AN, công tác giáo dục QP- AN và ATGT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn huyện Hương Sơn luôn được giữ ổn định, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị và tạo niềm tin trong Nhân dân.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Các lực lượng chức năng phát hiện, bắt 12 vụ, 18 đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, buôn lậu, thu giữ 125,2 kg pháo các loại, hàng hóa không có giấy tờ trị gía trên 470 triệu đồng; 105 vụ, 99 đối tượng phạm tội vi phạm về tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm; 44 vụ, 49 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất ma túy…

Thượng tá Phạm Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn đánh giá kết quả công tác QP- AN trong năm 2021.

Các lực lượng chức năng phối hợp đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 38 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; 8 vụ 20 đối tượng vượt biên trái phép; triệt phá 1 đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào. Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm soát đã lập biên bản 673 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt 1,39 tỷ đồng, tạm giữa 397 phương tiện các loại.

Ông Phan Xuân Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Phố Châu: Thị trấn Phố Châu bị đầy đủ mọi điều kiện cho công tác tuyển quân trong năm 2022.

Trong năm qua, các lực lượng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; công tác đối ngoại quốc phòng và an ninh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 17 đồng chí (đối tượng 3), đối tượng 4 cho 60 đồng chí (đối tượng 4 ) và 4.503 em học sinh đảm bảo theo kế hoạch.

Năm 2022, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang, công an huyện Hương Sơn đã đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN. Trong đó, tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; phát huy vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; phòng chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Đề nghị cấp ủy chính quyền, các lực lượng vũ trang, công an huyện Hương Sơn tiếp tục tập trung cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về nhiệm vụ QP-AN; nêu cao vai trò của cấp ủy Đảng trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, Nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ QP-AN, công tác đảm bảo ATGT trong tình hình mới; chủ động đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch.

Ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn phát biểu tại hội nghị

Tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự và chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh, tuyển quân, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập...

Dịp này, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo huyện Hương Sao trao giấy khen cho 23 tập thể ...

... và 40 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Thi đua - Quyết thắng” năm 2021.

Hữu Trung