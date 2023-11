Huy động tổng lực tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

Trong và sau khi lũ rút, lực lượng công an, quân sự các cấp, chính quyền địa phương và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích vào trưa ngày 30/10 trên địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Ngày 1/11, đoàn công tác Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn cùng các lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê, các lực lượng khác tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Hà Linh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, vào ngày 30/10, chị T.T.Tr. (SN 1990) và chị N.T.H. (SN 1994, đều ở thôn 12, xã Hà Linh, Hương Khê) cùng đi làm công nhân tại một trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn. Đến trưa cùng ngày, mưa lớn, lũ dâng cao, khi chị Tr. và chị H. đi làm về đến suối Bánh Rán (gần nhà) thì mất tích, để lại xe máy cạnh suối. Sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân địa phương, đến chiều 30/10, thi thể chị T.T.Tr. được tìm thấy, còn chị N.T.H. hiện vẫn đang mất tích.

Tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ ở Hương Khê Đến tối 30/10, lực lượng chức năng đã tìm được 2 thi thể, trong đó 1 người ở xã Hà Linh, một người ở xã Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Những ngày vừa qua, chính quyền địa phương, các lưc lực lượng công an, quân đội và người dân trên địa bàn đã tăng cường nhân lực tích cực tìm kiếm chị H.

Trong sáng nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hà Linh và người dân trên địa bàn tiếp tục huy động xuồng máy, thuyền để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng công an tìm kiếm người mất tích trên khu vực sông suối.

Hôm nay, mưa đã ngớt, nước lũ rút xuống, tuy nhiên, lòng suối Bánh Rán rất sâu (khoảng hơn 10m), chạy quanh co nên rất khó khăn cho công tác cứu hộ. Lực lượng tìm kiếm đã dò tìm trên chiều dài hơn 6km, kiểm tra kỹ các khu vực nghi ngờ.

Chia sẻ với những mất mát của người dân vùng lũ, Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Hương Khê, Ban CHQS huyện cũng đã huy động 20 lượt cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện; 150 lượt chiến sĩ dân quân cơ động xã Hà Linh cùng 2 xe ô tô, 2 xuồng máy cơ động đến địa bàn xã Hà Linh để phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng quân sự tìm kiếm người mất tích trên khu vực sông suối...

... và cả trên các vùng đồi.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức mở rộng chiều dài tìm kiếm lên hơn 7km; tiến hành rà kỹ từng đoạn suối, bụi cây với quyết tâm tìm bằng được người mất tích nhưng đến chiều 1/11 vẫn chưa tìm thấy.

Hồng Nhung – Sỹ Quý - Xuân Liệu