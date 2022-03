“Lá chắn thép” bảo vệ biên cương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang ngày đêm âm thầm cống hiến, chắc tay súng, vững niềm tin để bảo vệ biên cương luôn bình yên.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác thăm Đồn Biên phòng Hòa Hải ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Dù đông hay hè, ngày hay đêm, cán bộ, chiến sỹ biên phòng vẫn đều nhịp bước tuần tra trên khắp các nẻo đường biên giới.

Những năm gần đây, dưới sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và hiệu quả của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh luôn được bình yên.

Tuy nhiên, các thế lực xấu vẫn đang chờ chực cơ hội để thực hiện các âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng, kích động chia rẽ, phá hoại cuộc sống bình yên nơi biên viễn, tiến hành các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia... Bên cạnh đó, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan qua biên giới luôn thường trực, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép luôn tiềm ẩn, yêu cầu về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện ở khu vực biên giới ngày càng cao… đặt ra nhiều thách thức trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Trước tình hình đó, BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Mậu Phúc – Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, toàn đơn vị đã tập trung thi đua xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, có tổ chức kỷ luật và đạo đức tốt. Hằng năm, 100% đơn vị trong lực lượng đều tổ chức sinh hoạt chính trị để quán triệt tình hình, nhiệm vụ công tác biên phòng gắn với rút kinh nghiệm về công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ. Cùng đó là tập trung quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và ổn định tư tưởng cho bộ đội...”.

Việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và tình yêu biên giới không chỉ được thực hiện trong các đơn vị bộ đội mà còn thông qua các giờ học ngoại khóa của con em đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phú Gia (Hương Khê).

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và tăng cường sức chiến đấu, những người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với không ngừng rèn luyện chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, chăm sóc sức khỏe và tích cực học tập, nghiên cứu.

Đặc biệt, toàn lực lượng luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng gắn liền với xây dựng các điển hình tiên tiến để khơi dậy ý chí, sức sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, đầu tàu gương mẫu trên các mặt công tác…

Diễn tập bắn đạn thật bảo vệ biên giới khi địch xâm nhập biên giới bộ.

Thượng úy Nguyễn Việt Đức - Chốt trưởng Chốt phòng chống dịch COVID-19 Khe Trồ (Đồn Biên phòng Phú Gia) chia sẻ: “Những người lính trẻ như chúng tôi cảm thấy rất may mắn và tự hào khi được học tập, rèn luyện, cống hiến trong lực lượng BĐBP Hà Tĩnh. Được kèm cặp, rèn giũa, huấn luyện thường xuyên và trách nhiệm nên chúng tôi đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định, luôn nêu cao tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

BĐBP Hà Tĩnh duy trì liên tục 25 tổ, chốt bảo vệ biên giới gắn với phòng chống dịch

“Tấm khiên” vững chắc bảo vệ biên giới

Là một trong những đơn vị trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn tập trung cao độ để bảo vệ vững chắc hơn 43 km đường biên, 16 cột mốc, 1 cửa khẩu, 2 xã biên giới. Dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, nhưng tất cả cán bộ, chiến sỹ ở đây đã luôn cố gắng để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ, từ huấn luyện chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, phòng chống tội phạm, kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng chống COVID-19 đến công tác dân vận, hỗ trợ phát triển KT-XH, bảo vệ rừng…

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra lại quân trang, vũ khí trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Cường – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay: "Từ đầu năm 2021 đến nay, chúng tôi đã xử lý 12 vụ khai thác lâm sản trái phép, ngăn ngừa 18 vụ/30 đối tượng nhập cảnh trái phép; tham gia triệt xóa 7 chuyên án, vụ án/9 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 210 nghìn viên hồng phiến, 119 kg Methamphetamine và nhiều tang vật khác.

Để tạo sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chúng tôi cũng đã quyên góp, kêu gọi được hàng trăm triệu đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội; tham gia gần 500 ngày công xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ các lực lượng chức năng của nước bạn Lào 4.500 khẩu trang và 500 chai nước diệt khuẩn, khám chữa bệnh cho gần 8.000 lượt người dân bản Thoọng Pẹ…".

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với lực lượng hải quan kiểm tra phương tiện, hàng hóa khi thông quan.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, tất cả các đơn vị biên phòng từ tuyến rừng như: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn); Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang); các đồn biên phòng Hòa Hải, Phú Gia, Bản Giàng (Hương Khê), cho đến tuyến biển như các đồn biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Cửa Sót (Lộc Hà), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (TX Kỳ Anh) đều đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân xã Xuân Hội (Nghi Xuân) chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt thủy sản và thông tin ngay khi có dấu hiệu, sự cố bất thường trên biển.

Đáng chú ý, hơn một năm qua, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức gần 80 đợt tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, trên biển và hơn 1.000 cuộc tuần tra kiểm soát địa bàn với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; thực hiện phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và duy trì liên tục 25 tổ, chốt bảo vệ biên giới gắn với phòng chống dịch; làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 123.320 người/76.911 lượt xe cộ và 680 lượt tàu thuyền; quyên góp, kêu gọi được hơn 1,8 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội ở vùng biên...

BĐBP Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp kiểm tra, tuần tra tại khu vực cầu cảng Formosa.

Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh cũng đã xử lý 3 vụ/5 đối tượng truyền đạo trái phép, thu giữ 40 cuốn sách, 1.901 trang tài liệu xấu độc; phát hiện, đẩy đuổi 8 tàu cá “lạ”; ngăn chặn 31 vụ/99 đối tượng vượt biên, nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, BĐBP đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 215 chuyên án, vụ án lớn nhỏ các loại; thu giữ 13 bánh heroin, 143 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 9 kg ketamin, 210.622 viên ma túy tổng hợp, 1.950 lít xăng A95, 750 lít dầu diesel, bắt 37 tàu giã cào…

BĐBP Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt đối tượng Nguyễn Thị Vân (quê ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) khi đang vận chuyển 10 bánh ma túy.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Sự nghiệp bảo vệ biên giới và xây dựng nền biên phòng toàn dân trong giai đoạn mới ở Hà Tĩnh đã và đang phải đối mặt nhiều gian nan, thử thách. Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh nhận định rõ tình hình, nắm chắc thời cơ trong bối cảnh mới để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ chỉ huy đến mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, hi sinh, quyết tâm lập công trong mọi hoàn cảnh. Qua đó, góp phần quan trọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; xây dựng các tuyến biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác, phát triển; chung tay cùng đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã biên giới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn”.

Tin liên quan: Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh Dưới sự tập hợp, động viên của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), nhiều cá nhân, tổ chức trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh đã chung tay, góp sức để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, sự bình yên nơi biên viễn.

Cho mùa xuân biên giới yên vui! Khắp các nẻo đường ở các xã biên giới Hà Tĩnh, người dân đang háo hức chờ đón tết Nhâm Dần trong không khí tươi vui, bình an, hòa lẫn trong đó là bóng dáng cán bộ, chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tiến Dũng