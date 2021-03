Lãnh đạo Hương Sơn chúc mừng các đồn biên phòng nhân ngày truyền thống

Chiều nay (2/3), Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2021) và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2021).

Đoàn đã đến tặng hoa và chúc mừng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trong những năm qua, đơn vị luôn làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền tuyến an ninh biên giới; kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh, buôn bán ma túy... Trong năm 2020, đơn vị trực tiếp và tham gia đấu tranh thắng lợi 45 chuyên án, vụ án; bắt giữ 80 đối tượng.

Tiếp đó, đoàn đã đến chúc mừng Đồn Biên phòng Sơn Hồng. Ngoài bảo vệ vững chắc chủ quyền tuyến biên giới, trong thời gian dịch Covid-19 bệnh bùng phát, đơn vị đã thực hiện nghiêm nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh, lập chốt và thường xuyên tuần tra kiểm soát các đường mòn, góp phần ngăn chặn dịch bệnh. Mặt khác, Đồn Biên phòng Sơn Hồng còn chung tay, chung sức xây dựng NTM cùng các địa phương như: Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Sơn Lâm, được cán bộ và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ghi nhận những kết quả đạt được của các đồn, lãnh đạo huyện Hương Sơn mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội biên phòng, đoàn kết, gắn bó với cán bộ, Nhân dân trong huyện để cùng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; chung tay với các địa phương xây dựng NTM.

Hữu Trung