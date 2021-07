Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh nói chung và lực lượng an ninh nói riêng đạt được thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam (12/7/1946 – 12/7/2021), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh vừa đến thăm, chúc mừng lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh; biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh nói chung và lực lượng an ninh nói riêng đạt được thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn lực lượng An ninh Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị, góp phần cùng quân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định lực lượng An ninh Công an tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thử thách, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Hồng Nhung – Anh Cường