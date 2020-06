Lãnh đạo Trung ương, Hà Tĩnh chúc mừng Giám đốc Công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa gặp mặt, chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Tiến Nam được Bộ Công an điều động đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại biểu dự buổi gặp mặt

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức buổi gặp mặt Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm các chức vụ mới. Dự buổi gặp mặt có: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phải biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Trong thời gian qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Tĩnh đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Hà Tĩnh đã từng bước vượt qua, đảm bảo ổn định tình hình để phát triển.

Đạt được kết quả đó, ngoài sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn quân, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà, còn có sự đóng góp không nhỏ của khối nội chính nói chung và lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có cá nhân đồng chí Võ Trọng Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Nam trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chúc mừng 2 đồng chí vừa được Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm công tác từ Hà Tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí công tác mới. Cùng với tập thể công an 2 tỉnh Nghệ An, Quảng Bình thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời là cầu nối để 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình gắn kết trong quá trình phát triển cũng như đảm bảo ổn định tình hình.

Đại tá Công an tỉnh Võ Trọng Hải cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, động viên để bản thân có bước trưởng thành như hôm nay

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Võ Trọng Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ đã hỗ trợ, động viên để bản thân có bước trưởng thành như ngày hôm nay.

Đại tá Võ Trọng Hải khẳng định: Được Bộ Công an điều động, phân công nhiệm vụ mới khá nặng nề, tuy nhiên, bản thân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, ý chí quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Trọng Hải được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Tiến Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải...

...và Đại tá Nguyễn Tiến Nam nhận nhiệm vụ mới

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đại tá Võ Trọng Hải, đại tá Nguyễn Tiến Nam

Vào sáng 26/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Sáng 27/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hà Nhất